Quando la prossima gara di F1? GP Olanda 2025: programma, orari, tv, streaming

Il Mondiale di Formula Uno va in ferie, poiché si appresta a vivere l’ormai canonica pausa estiva. Un tempo non era così, si correva con cadenza bisettimanale anche ad agosto. Viceversa, dal 2009 è cominciata l’usanza di fermarsi e dividere idealmente in due la stagione con le vacanze coatte. Difatti, nelle prossime settimane, non vi sarà possibilità neppure di lavorare nei quartieri generali dei team!

Si tornerà in azione a fine mese. Il prossimo appuntamento sarà il Gran Premio d’Olanda, programmato nel weekend del 29-31 agosto. Sarà la quinta edizione della “seconda vita” dell’evento, istituito nel 1952 e defunto nel 1985, salvo poi essere resuscitato dalla popolarità di Max Verstappen. Di resurrezione si può parlare a tutti gli effetti, poiché l’autodromo di Zandvoort nel frattempo era sostanzialmente stato dismesso!

Nel 2024, si registrò il dominio assoluto di Lando Norris (McLaren), che precedette il beniamino di casa Verstappen (Red Bull) e la Ferrari di Charles Leclerc. L’altra Rossa, pilotata da Carlos Sainz, si attestò al quinto posto. Lewis Hamilton, all’epoca in Mercedes, si dovette accontentare dell’ottava piazza. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire la corsa olandese in TV.

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Olanda.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Zandvoort. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento olandese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Olanda dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP OLANDA 2025

VENERDÌ 29 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30-13:30, Prove libere 1

Ore 16:00-17:00, Prove libere 2

SABATO 30 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 11:30-12:30, Prove libere 3

Ore 15:00-16:00, Qualifiche

DOMENICA 31 AGOSTO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15:00, GARA