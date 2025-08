Quando la prima partita di Sinner a Cincinnati: due ipotesi sul tavolo, dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, torneo che segnerà il suo ritorno in campo dopo aver vinto Wimbledon, e che allo stesso tempo sarà l’unico che disputerà in vista degli US Open.

Il tabellone a 96 prevede per le 32 teste di serie un bye al primo turno, dunque sarà il secondo turno a vedere l’esordio dell’azzurro, che scenderà in campo sabato 9 o domenica 10 agosto, ed in entrambe le giornate i match inizieranno alle ore 17.00 italiane.

Il primo match di Jannik Sinner in programma a Cincinnati 2025 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

CALENDARIO PRIMO MATCH SINNER A CINCINNATI 2025

Secondo turno

Sabato 9 o domenica 10 agosto, sempre dalle ore 17.00 italiane – Diretta tv su Sky Sport (canali precisi da definire)

PROGRAMMA PRIMO MATCH SINNER A CINCINNATI 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.