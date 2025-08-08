Quando la 4×100 con Kelly Doualla agli Europei U20: orari batteria e finale, tv, streaming, avversarie

L’Italia potrà schierare una 4×100 femminile davvero di lusso agli Europei Under 20 di atletica: Kelly Doualla ha conquistato la medaglia d’oro con il superbo tempo di 11.22 ad appena 15 anni, Alice Pagliarini ha chiuso in quarta posizione sul rettilineo a un solo centesimo dal bronzo, Elisa Valensin e Margherita Castellani sono tra le grandi protagoniste sui 200 metri nella rassegna continentale che si sta disputando a Tampere (Finlandia).

La primatista europea under 18 (11.21 agli EYOF diciotto giorni fa), la promettente classe 2006 scesa a 11.47 nel corso di questa stagione, due talenti brillanti della velocità (già capaci di una doppietta oro-argento lo scorso anno agli Europei U18): questa è la composizione di un quartetto che potrà davvero fare sognare gli appassionati italiani.

La staffetta tricolore ha tutte le carte in regola per puntare alla medaglia d’oro. La batteria andrà in scena sabato 9 agosto (ore 18.26): le azzurre correranno in terza corsia fronteggiando Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Germania, Polonia. Alla finale si qualificheranno le prime due classificate in ciascuna delle tre serie e i due migliori tempi di ripescaggio. L’atto conclusivo è in programma domenica 10 agosto alle ore 16.50.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della 4×100 femminile agli Europei Under 20 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA 4X100 FEMMINILE EUROPEI U20 ATLETICA

Sabato 9 agosto

Ore 18.26 4×100 femminile, batteria – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 10 agosto

Ore 16.50 4×100 femminile, eventuale finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA 4X100 FEMMINILE EUROPEI U20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.