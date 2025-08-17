Quando iniziano gli US Open 2025 di tennis? Programma dal 1° turno alla finale, tv, streaming

Gli US Open 2024 di tennis saranno l’ultimo torneo del Grand Slam a disputarsi nel corso della stagione: a New York si giocherà da domenica 24 agosto fino a domenica 7 settembre. Le qualificazioni si disputeranno da lunedì 18 a giovedì 21 agosto, mentre i tabelloni principali andranno in scena da domenica 24 agosto a domenica 7 settembre.

Sarà possibile seguire il torneo in diretta tv su Sky Sport e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e SuperTenniX. OA Sport vi accompagnerà con la diretta live testuale dei principali match della manifestazione.

CALENDARIO US OPEN 2025

Domenica 24 agosto: dalle ore 17.00, primo turno maschile e femminile

Lunedì 25 agosto: dalle ore 17.00, primo turno maschile e femminile

Martedì 26 agosto: dalle ore 17.00, primo turno maschile e femminile

Mercoledì 27 agosto: dalle ore 17.00, secondo turno maschile e femminile

Giovedì 28 agosto: dalle ore 17.00, secondo turno maschile e femminile

Venerdì 29 agosto: dalle ore 17.00, terzo turno maschile e femminile

Sabato 30 agosto: dalle ore 17.00, terzo turno maschile e femminile

Domenica 31 agosto: dalle ore 17.00, quarto turno maschile e femminile

Lunedì 1 settembre: dalle ore 17.00, quarto turno maschile e femminile

Martedì 2 settembre: dalle ore 18.00, quarti di finale maschili e femminili

Mercoledì 3 settembre: dalle ore 18.00, quarti di finale maschili e femminili

Giovedì 4 settembre: dalle 21.00 e dall’1.00 semifinali

Venerdì 5 settembre: dalle ore 18.00 finale doppio femminile, dalle 21.00 e dall’1.00 semifinali maschili

Sabato 6 settembre: dalle ore 18.00 finale doppio maschile, dalle 22.00 finale femminile

Domenica 7 settembre: dalle ore 20.00, finale maschile

