Quando il sorteggio degli US Open 2025? Orario, programma, possibili avversari di Sinner e Musetti

Alle ore 21.00 italiane di giovedì 21 agosto si terrà il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis: a determinare le 32 teste di serie sarà il ranking ATP che verrà rilasciato nella giornata di domani, dopo la finale del Masters 1000 di Cincinnati.

Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding e per questo motivo potrà ritrovare soltanto in finale Carlos Alcaraz (numero 2), mentre potrà incontrare uno tra Alexander Zverev (numero 3) e Taylor Fritz (numero 4) soltanto in semifinale.

Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic ed Alex de Minaur. Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle teste di serie dalla 13 alla 16, nell’ordine, Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik.

L’azzurro ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding, ovvero Flavio Cobolli, Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima e Gabriel Diallo, infine non incontrerà teste di serie nei primi due turni.

Lorenzo Musetti sarà il numero 10 del seeding e per questo motivo potrà affrontare soltanto dai quarti di finale in poi i primi 4 del seeding, ovvero Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Taylor Fritz. Agli ottavi Musetti potrà incontrare, invece, una delle teste di serie dalla 5 alla 8, nell’ordine, Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic ed Alex de Minaur.

L’azzurro ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra il 17 ed il 24 del seeding, ovvero Frances Tiafoe, Alejandro Davidovich Fokina, Francisco Cerundolo, Arthur Fils, Jiri Lehecka, Tomas Machac, Ugo Humbert ed Alexander Bublik, infine non incontrerà teste di serie nei primi due turni.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Flavio Cobolli, Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima e Gabriel Diallo.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic ed Alex de Minaur.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Carlos Alcaraz.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI LORENZO MUSETTI

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 17 e la 24, ovvero Frances Tiafoe, Alejandro Davidovich Fokina, Francisco Cerundolo, Arthur Fils, Jiri Lehecka, Tomas Machac, Ugo Humbert ed Alexander Bublik.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic ed Alex de Minaur.

Quarti di finale, semifinali e finale

Una testa di serie tra la 1 e la 4, ovvero Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Taylor Fritz.