Quando gioca Sinner la prossima partita agli US Open? Programma, avversario, tv, streaming

Giovedì 28 agosto (orario e campi e da stabilire) Jannik Sinner sarà nuovamente in scena negli US Open 2025. Il n.1 del mondo, campione in carica, affronterà l’australiano Alexei Popyrin nel secondo turno dello Slam di New York. Un incrocio che si prevedeva alla vigilia, viste le qualità dell’aussie e il rivale che ha affrontato nel primo round.

Si pensava, infatti, che il finlandese Emil Ruusuvuori non fosse sufficientemente strutturato per affrontare l’australiano allo stato attuale delle cose. E così il 6-3 6-4 7-6 (3) con cui Popyrin si è imposto non rappresenta una grande sorpresa. Ancor meno lo è stata l’affermazione di Sinner, opposto al ceco Vit Kopriva. Un match a senso unico, dominato dall’altoatesino sullo score di 6-1 6-1 6-2.

Di sicuro, sarà un match probante per Jannik. Popyrin è un giocatore che sul cemento outdoor più volte ha dimostrato di trovarsi bene, specialmente in territorio nordamericano. Si pensi alla vittoria l’anno scorso nel Masters1000 di Toronto e al successo contro il serbo Novak Djokovic nel terzo turno del 2024 a Flushing Meadows. Servirà una versione di Sinner convincente.

La partita tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, valida per il secondo turno degli US Open 2025, andrà in scena giovedì 28 agosto con orario e campo da stabilire. La copertura televisiva sarà garantita in versione simulcast su SuperTennis HD e sui canali di Sky Sport; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match.

JANNIK SINNER PROSSIMA PARTITA US OPEN 2025

Giovedì 28 agosto

Campo e orario da stabilire

Jannik Sinner vs Alexei Popyrin

PROGRAMMA SINNER-POPYRIN US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport