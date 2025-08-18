Sport in tv
Quando gioca Sinner in doppio misto agli US Open: orari 19 agosto, tv, streaming. Due partite in un giorno!
Jannik Sinner, in coppia con la ceca Katerina Siniakova, disputerà il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis, in programma a New York tra domani, martedì 19, e mercoledì 20 agosto: l’azzurro giocherà ottavi ed eventuali quarti domani, mentre gli ultimi due match sono previsti mercoledì.
Il match d’esordio dell’azzurro e della ceca è previsto come quinto a partire dalle ore 17.00 italiane, ed in caso di successo Sinner e Siniakova giocheranno a seguire il match dei quarti di finale. Nella giornata successiva, quando in Italia sarà l‘1.00 di notte di giovedì 21 agosto, scatteranno semifinali e finale.
Il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri.
CALENDARIO DOPPIO MISTO US OPEN 2025
Martedì 19 agosto
Arthur Ashe Stadium
Dalle ore 17:00 italiane
Match 1: JPN N. Osaka / FRA G. Monfils – USA C. McNally / ITA L. Musetti
Non prima delle ore 18:00 italiane
Match 2: POL I. Swiatek [3] / NOR C. Ruud [3] – USA M. Keys / USA F. Tiafoe
A seguire
Match 3: Vincente Match 1 – Vincente Match 2
Non prima delle ore 20:00 italiane
Match 4: USA J. Pegula [1] / GBR J. Draper [1] – GBR E. Raducanu / ESP C. Alcaraz
A seguire
Match 5: SRB O. Danilovic / SRB N. Djokovic – RUS M. Andreeva / RUS D. Medvedev
A seguire
Match 6: Vincente Match 4 – Vincente Match 5
Louis Armstrong Stadium
Dalle ore 17:00 italiane
Match 7: ITA S. Errani / ITA A. Vavassori – KAZ E. Rybakina [2] / USA T. Fritz [2]
A seguire
Match 8: USA V. Williams / USA R. Opelka – CZE K. Muchova / RUS A. Rublev
A seguire
Match 9: Vincente Match 7 – Vincente Match 8
Non prima delle ore 19:30 italiane
Match 10: USA T. Townsend / USA B. Shelton – USA A. Anisimova [4] – DEN H. Rune [4]
A seguire
Match 11: CZE K. Siniakova / ITA J. Sinner – SUI B. Bencic / GER A. Zverev
A seguire
Match 12: Vincente Match 10 – Vincente Match 11
Mercoledì 20 agosto
Arthur Ashe Stadium
Dall’1:00 ora italiana di giovedì 21 agosto
Match 13: Vincente Match 3 – Vincente Match 6
A seguire
Match 14: Vincente Match 9 – Vincente Match 12
A seguire
Match 15: Vincente Match 13 – Vincente Match 14
PROGRAMMA DOPPIO MISTO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.
Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go e NOW.
