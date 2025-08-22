Quando gioca Sinner agli US Open? Ufficiale la data del debutto. Alcaraz avrà un vantaggio?

Jannik Sinner esordirà martedì 26 agosto agli US Open. Negli ordini di giorno di domenica 24 e lunedì 25 agosto non figura il nome del numero 1 del mondo, dunque per esclusione il suo debutto sul cemento di Flushing Meadows sarà previsto nell’ultima giornata dedicata al primo turno. Il fuoriclasse altoatesino incomincerà la propria avventura a New York contro il ceco Vit Kopriva, rivale che non dovrebbe creare troppi grattacapi al nostro portacolori.

A cascata si è delineato anche tutto il calendario del numero 1 del mondo nell’ultimo Slam della stagione: il secondo turno è previsto giovedì 28 agosto, il terzo turno si giocherà sabato 30 agosto, gli ottavi di finale sono previsti lunedì 1° settembre, i quarti di finale andranno in scena mercoledì 3 settembre, le semifinali sono in calendario venerdì 5 settembre e la finale è in calendario per domenica 7 settembre. Si andrà verso un nuovo atto conclusivo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz?

Dopo il successo dell’iberico al Roland Garros e l’affermazione dell’italiano a Wimbledon, ci potrebbe essere un nuovo testa a testa anche sul suolo americano. I due grandi rivali sono in lotta per il primo posto nel ranking ATP (Sinner deve fare meglio di Alcaraz per rimanere al comando) e si sono spartiti gli ultimi sette Slam. Carlos Alcaraz potrebbe avere un vantaggio: giocherà sempre un giorno prima di Sinner (debutterà lunedì), quindi giocherà la prima semifinale e dunque potrebbe avere qualche ora di riposo in più in vista della finale.

CALENDARIO JANNIK SINNER AGLI US OPEN 2025

Primo turno: martedì 26 agosto.

Secondo turno: giovedì 28 agosto.

Terzo turno: sabato 30 agosto.

Ottavi di finale: lunedì 1° settembre.

Quarti di finale: mercoledì 3 settembre.

Semifinale: venerdì 5 settembre.

Finale: domenica 7 settembre.