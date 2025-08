Quando gioca Sinner a Cincinnati: le date e i possibili orari dal primo turno alla finale

Jannik Sinner dopo la vittoria a Wimbledon tornerà in campo nell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, unico torneo che l’azzurro disputerà in preparazione agli US Open: il tennista italiano sarà testa di serie numero 1 e dunque usufruirà di un bye al primo turno.

Il secondo turno vedrà l’esordio dell’azzurro, che scenderà in campo sabato 9 o domenica 10 agosto, mentre in caso di approdo al terzo turno, Sinner giocherà ancora lunedì 11 o domenica 12 agosto. Gli ottavi di finale, invece, sono calendarizzati tutti mercoledì 13 agosto.

I quarti di finale torneranno ad essere spalmati su due giornate, giovedì 14 e venerdì 15 agosto, mentre le semifinali si disputeranno entrambe nella giornata di sabato 16 agosto. Per la finale, invece, occorrerà attendere lunedì 18 agosto.

QUANDO GIOCA SINNER A CINCINNATI

Primo turno: bye

Secondo turno: sabato 9 o domenica 10 agosto, dalle ore 17.00

Terzo turno: lunedì 11 o domenica 12 agosto, dalle ore 17.00

Ottavi di finale: mercoledì 13 agosto, dalle ore 17.00

Quarti di finale: giovedì 14 o venerdì 15 agosto, dalle ore 17.00

Semifinali: sabato 16 agosto, dalle ore 17.00

Finale: lunedì 18 agosto, dalle ore 21.00