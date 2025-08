Quando gioca Sinner a Cincinnati: le date dalla prima partita alla finale

Dopo il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner conosce il proprio cammino verso la conferma del titolo, ma conoscerà la data esatta del proprio esordio solo quando verrà rilasciato il primo ordine di gioco.

Solo in quel momento, infatti, si capirà se giocherà prima la parte alta o quella bassa del tabellone: il tennista italiano è la testa di serie numero 1 e dunque usufruirà di un bye al primo turno. Il secondo turno vedrà l’esordio di Sinner, il quale scenderà in campo sabato 9 o domenica 10 agosto, mentre in caso di approdo al terzo turno, l’azzurro giocherà ancora lunedì 11 o domenica 12 agosto.

Gli ottavi di finale, invece, sono calendarizzati tutti mercoledì 13 agosto, a differenza dei quarti di finale, che torneranno ad essere spalmati su due giornate, giovedì 14 e venerdì 15 agosto, mentre le semifinali si disputeranno entrambe nella giornata di sabato 16 agosto. Per la finale, invece, occorrerà attendere lunedì 18 agosto.

QUANDO GIOCA SINNER A CINCINNATI

Primo turno: bye

Secondo turno: sabato 9 o domenica 10 agosto, dalle ore 17.00

Terzo turno: lunedì 11 o domenica 12 agosto, dalle ore 17.00

Ottavi di finale: mercoledì 13 agosto, dalle ore 17.00

Quarti di finale: giovedì 14 o venerdì 15 agosto, dalle ore 17.00

Semifinali: sabato 16 agosto, dalle ore 17.00

Finale: lunedì 18 agosto, dalle ore 21.00