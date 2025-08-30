Quando gioca l’Italia i quarti ai Mondiali di volley femminile? Orario, avversaria, tv, streaming

L’Italia si è qualificata con grande disinvoltura ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: dopo aver dettato legge nella fase a gironi, vincendo contro Slovacchia, Cuba e Belgio, le azzurre hanno travolto la Germania con un perentorio 3-0 e si sono così guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura a Bangkok (Thailandia). Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno prolungato la striscia di affermazioni consecutive (salita a quota 33) e puntano a rispettare lo status di favorite della rassegna iridata.

Le ragazze del CT Julio Velasco torneranno in campo mercoledì 3 settembre (o alle ore 12.00 o alle ore 15.30, l’orario verrà definito prossimamente) per fronteggiare la vincente del confronto tra la Polonia e il Belgio: ci sarà una replica della sfida contro le Yellow Tigers, sconfitte per 3-1 nella Pool B, oppure un testa a testa con le biancorosse allenate da coach Stefano Lavarini? Le azzurre sembrano avere una marcia in più e inseguono la semifinale, dove teoricamente si dovrebbe affrontare una tra Brasile e Cina.

Polonia e Belgio scenderanno in campo alle ore 15.30 odierne, dunque bisognerà aspettare il tardo pomeriggio per scoprire quale sarà l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CHI AFFRONTA L’ITALIA AI QUARTI DEI MONDIALI DI VOLLEY FEMMINILE?

La vincente dell’ottavo di finale tra Polonia e Belgio, in programma alle ore 15.30 di sabato 30 agosto.

QUANDO GIOCA L’ITALIA AI QUARTI DEI MONDIALI DI VOLLEY FEMMINILE?

Mercoledì 3 settembre, o alle ore 12.00 o alle ore 15.30. L’orario esatto verrà definito prossimamente.

PROGRAMMA QUARTI MONDIALI VOLLEY: COME VEDERE L’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.