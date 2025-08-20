Quando gioca l’Italia ai Mondiali di rugby femminile 2025? Date, programma, orari, tv

La Rugby World Cup femminile 2025 prenderà il via venerdì 22 agosto in Inghilterra, con una formula rinnovata a 16 squadre divise in quattro gironi da quattro. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno ai quarti di finale, in un tabellone a incroci che porterà fino alla finale del 27 settembre a Twickenham. La gara inaugurale sarà Inghilterra-Stati Uniti a Sunderland, mentre l’Italia è inserita nel Girone D insieme a Francia, Sudafrica e Brasile.

Le azzurre debutteranno sabato 23 agosto alle ore 21.15 contro la Francia, un esordio durissimo contro una delle favorite al titolo e avversaria storicamente ostica: l’ultimo successo italiano risale al 2022. La seconda sfida, in programma domenica 31 agosto alle 16.30, sarà probabilmente decisiva: contro il Sudafrica l’Italia si giocherà gran parte delle sue chance di qualificazione ai quarti. Le Springbok Women sono in crescita, ma le azzurre partono con i favori del pronostico.

Il terzo impegno sarà domenica 7 settembre alle ore 15.00 contro il Brasile, formazione al debutto iridato e destinata a recitare il ruolo di outsider. Un match che, sulla carta, rappresenta l’occasione per conquistare i cinque punti e blindare la qualificazione, ma molto dipenderà dal cammino precedente e dalle energie residue. Per l’Italia, dunque, il calendario presenta un avvio complicato, un passaggio cruciale nella seconda giornata e un finale più abbordabile.

Dal punto di vista televisivo, i tifosi azzurri potranno seguire l’avventura mondiale in chiaro e gratuitamente. Rai Sport e Rai Play trasmetteranno tutte le partite dell’Italia, oltre al match inaugurale, un quarto di finale (quello delle azzurre in caso di qualificazione), le due semifinali e la finalissima di Twickenham. Un pacchetto complessivo di otto incontri che permetterà di vivere da vicino il Mondiale femminile, in una stagione che può segnare la definitiva consacrazione della nazionale italiana.

CALENDARIO ITALIA

Sabato 23 agosto ore 21.15, Francia-Italia

Domenica 31 agosto ore 16:30, Italia-Sudafrica

Domenica 7 settembre ore 15:00, Italia-Brasile

PROGRAMMA ITALIA ALLA RUGBY WORLD CUP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport

Diretta streaming: RaiPlay