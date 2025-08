Quando gareggia Kelly Doualla agli Europei U20 di atletica? Orari esatti, programma, tv

Kelly Doualla si presenterà con grandi ambizioni agli Europei Under 20 di atletica, che si disputeranno a Tampere (Finlandia) dal 7 al 10 agosto. La formidabile velocista lombarda si cimenterà in questa rassegna continentale, pur essendo sensibilmente sotto il limite di età e pur dovendo fronteggiare avversarie che sono anche tre anni più grandi di lei. L’allieva di Walter Monti spegnerà 16 candeline soltanto a novembre, ma è già un portento assoluto e può conquistare la medaglia d’oro.

La 15enne italiana si presenterà all’evento forte del formidabile record europeo under 18 siglato sui 100 metri (11.21), siglato in occasione del trionfo egli EYOF (terza italiana all-time dopo Zaynab Dosso e Manuela Levorato), ed è forte del miglior accredito tra le iscritte. Le sue rivali di riferimento sembrano essere la tedesca Philina Marianne Schwartz (11.24, classe 2006), la francese Lohane Gerbier (11.31, classe 2007) e la britannica Mabel Akande (11.27, classe 2006).

Quando gareggia Kelly Doualla agli Europei Under 20 di atletica? L’avventura inizierà giovedì 7 luglio: alle ore 10.50 si disputeranno le batterie, mentre alle ore 19.20 andranno in scena le semifinali. La finale è invece prevista alle ore 19.40 di venerdì 8 agosto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming per seguire Kelly Doualla agli Europei Under 20 di atletica. Le sessioni serali saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO KELLY DOUALLA AGLI EUROPEI UNDER 20

Giovedì 7 luglio

Ore 10.50 100 metri, batterie

Ore 19.20 100 metri, eventuali semifinali

Venerdì 8 luglio

Ore 19.40 100 metri, eventuale finale

PROGRAMMA KELLY DOUALLA AGLI EUROPEI UNDER 20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per semifinali e finale, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per semifinale e finale, gratis; canali di Europen Athletics per le batterie.

Diretta Live testuale: OA Sport.