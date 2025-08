Quando gareggia Benedetta Pilato oggi ai Mondiali di nuoto nei 50 rana: orario preciso, n. di corsia, tv

Saranno due le azzurre presenti nella finale dei 50 metri rana femminili ai Mondiali 2025 di nuoto: dopo le semifinali di ieri hanno staccato il pass per l’ultimo atto sia Benedetta Pilato, che sarà in corsia 3, che Anita Bottazzo, che sarà in corsia 1. La gara è in programma domenica 3 agosto alle ore 13.10 italiane.

La finale dei 50 metri rana femminili dei Mondiali 2025 di nuoto in programma a Singapore sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Domenica 3 agosto

13.10 Nuoto, Mondiali: finale 50 metri rana femminili (con Benedetta Pilato ed Anita Bottazzo) – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

FINALE BENEDETTA PILATO ED ANITA BOTTAZZO

1 BOTTAZZO Anita ITA 14 DEC 2003 30.31

2 JEFIMOVA Eneli EST 27 DEC 2006 30.25

3 PILATO Benedetta ITA 18 JAN 2005 30.20

4 MEILUTYTE Ruta LTU 19 MAR 1997 29.54

5 TANG Qianting CHN 14 MAR 2004 30.04

6 KING Lilly USA 10 FEB 1997 30.22

7 GORBENKO Anastasia ISR 7 AUG 2003 30.30

8 KIVIRINTA Veera FIN 6 APR 1995 30.37

