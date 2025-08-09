Quando corre Kelly Doualla la finale della 4×100 agli Europei U20: orario esatto, n. di corsia, avversarie, tv

L’Italia si è qualificata con il brivido alla finale della 4×100 femminile agli Europei Under 20. Le azzurre avevano infatti concluso al terzo posto la propria batteria sulla pista di Tampere (Finlandia) alle spalle di Germania e Polonia con il tempo di 44.97: soltanto le prime due classificate delle tre serie passavano il turno insieme ai due crono di ripescaggio, ovvero quelli di Francia e Cechia (44.96). Il quartetto tricolore, tra i grandi favoriti della vigilia, era rimasto escluso dall’atto conclusivo e la delusione si toccava con mano.

Pochi istanti più tardi, però, la Germania è stata squalificata per un’invasione di corsia e così l’Italia è balzata al secondo posto della propria batteria, meritandosi l’approdo alla finale, che andrà in scena domenica 10 agosto alle ore 16.50. I riflettori saranno puntati su Kelly Doualla, trionfatrice sui 100 metri ad appena 15 anni e oggi schierata al lancio. La velocista lombarda dovrà fornire il proprio contributo nella caccia alle medaglia insieme ad Alice Pagliarini (quarta sul rettilineo e oggi inserita in chiusura).

La cerniera dovrebbe essere nelle mani di Margherita Castellani (stasera in seconda frazione) ed Elisa Valensin, oggi tenuta a riposo dopo la poco brillante prestazione fornita sui suoi 200 metri e sostituita da Elisa Calzolari. L’Italia dovrà affrontare Polonia, Svizzera, Gran Bretagna, Spagna, Francia, Cechia e Irlanda: tutte rivali temibilissime, ma a questa formazione non è precluso nessun traguardo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della 4×100 femminile agli Europei U20 di atletica, con Kelly Doualla che guiderà l’Italia. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE 4X100 FEMMINILE EUROPEI U20 ATLETICA

Domenica 10 agosto

Ore 16.50 4×100 femminile, finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA FINALE 4X100 FEMMINILE EUROPEI U20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST FINALE 4X100 FEMMINILE EUROPEI U20

Alla finale parteciperanno: Italia, Polonia, Svizzera, Gran Bretagna, Spagna, Francia, Cechia e Irlanda. La startlist con le varie corsie verrà diffusa in serata.