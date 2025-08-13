Puppo: “Pochi tornei, tante partite per Sinner. Alcaraz non sembra patire il caldo torrido”

Il Masters 1000 di Cincinnati (Ohio, Stati Uniti) entra ufficialmente nel vivo con gli ottavi di finale che sono ormai ai nastri di partenza. L’Italia, sul fronte maschile e femminile, sta ottenendo risultati importanti e nei prossimo giorni andrà a giocarsi le proprie chance. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di Tennismania – Speciale Cincinnati, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo, conduttore della trasmissione, ha dato il via alla sua analisi con il quadro generale dell’importante torneo che, da tradizione, si gioca nella settimana di Ferragosto: “Arrivano notizie positive per i colori azzurri. Gli italiani sono andati tutti avanti con un Nardi che ha dimostrato che, da lucky loser, è davvero pericolosissimo. Ad ogni modo portiamo 4 nostri portacolori agli ottavi di finale. Due nel torneo maschile e due in quello femminile. Un risultato davvero notevole per la storia di questo torneo così particolare che, come ricordiamo, a volte non si è giocato in alcuni momenti della storia. Comunque portare 4 italiani così avanti è un punto davvero importante. Bisogna anche ricordare che abbiamo perso subito alcuni elementi come Musetti e Cobolli che hanno perso davvero sul filo di lana e se la sono giocata eccome. Potevamo avere addirittura un bottino migliore”.

La vittoria di Nardi contro Mensik è stata la bella sorpresa della notte italiana: “Mi piace come sta vivendo questa avventura a Cincinnati. Ha lo spirito giusto. Contro Mensik ha approfittato del ritiro del ceco, ma era avanti anche nel secondo set. Sicuramente abbiamo assistito all’ennesimo ritiro di questo torneo che si sta giocando a temperature torride e i giocatori stanno accusando parecchio. Il caldo lo si nota anche dagli spalti che spesso sono mezzi vuoti. Sembra che nei prossimi giorni la situazione possa addirittura peggiorare. Peccato, si rischia di rovinare un torneo così importante”.

Tra le note liete è arrivata anche la vittoria di Bronzetti nel torneo femminile. 1-6 6-3 6-4 contro la temibile Ostapenko: “Arriva da un periodo difficile, ma ha dimostrato di essere in grado di piazzare risultati come questo contro una giocatrice forte come la lettone. Ora se la dovrà vedere contro Gauff. Spero che se la possa giocare, contando il livello della statunitense. Bronzetti era partita davvero bene quest’anno. Agli Australian Open mi era piaciuta tanto, poi è calata. Sembra passato davvero tanto tempo da quell’inizio di 2025″.

Tornando al torneo maschile, gli spunti di interesse non sono mancati: “Per quanto visto direi che la vittoria di Rublev contro Popyrin ha del peso specifico. Se le sono date di santa ragione ma il russo ha prevalso e ha messo in mostra una delle migliori versioni di sé degli ultimi periodi. Il suo connazionale Khachanov, che ha liquidato Brooksby, procede a vele spiegate e prosegue nel suo ottimo momento. Alcaraz ha regolato Medjedovic con due set lineari ed identici. Non sembra spaventato dal caldo”.

Ultima battuta su Sinner: “In conferenza stampa ha detto che il suo obiettivo per rimanere ad altissimo livello in una carriera che spera lunga sarà quello di prendersi sempre più periodi di stop. Selezionare i tornei per non esagerare con i ritmi. In poche parole pochi tornei nei quali fare tante partite. Penso che sia assolutamente sensato e fondamentale nel tennis di oggi”.

