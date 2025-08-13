Puppo: “La mentalità di Sinner è quella di non sbagliare nulla nemmeno in allenamento”

Jannik Sinner rischia di lasciare per strada un set, ma si salva e batte 6-2 7-6 il big server canadese Gabriel Diallo approdando agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“È successo un po’ di tutto a nell’Ohio, a Cincinnati. Problemi logistici legati a un salto di corrente per un generatore che si è bruciato, e poi anche allarme antincendio durante la partita di Sinner, che un po’ di allarme l’ha avuto anche lui, ma diciamo che ha risolto poi da par suo il tie-break del secondo set“, esordisce Puppo sul successo del numero uno al mondo.

Su una conversazione intercettata durante un allenamento tra Sinner e Vagnozzi: “Credo discutano sulla risposta in generale, stavano allenando quel colpo. Vagnozzi si focalizza su qualche dettaglio e poi dice: ‘Se ci riesci, però quando non ci riesci…’. E Sinner dice: ‘Se non ci riesci sei una merda’. Non era riferito ovviamente a Vagnozzi, ma dice se non ci riesco io non va bene, no? E perché Vagnozzi poi gli dice: ‘Eh certo, perché ci devi riuscire sempre’. E Sinner dice ‘esatto’ “.

“La mentalità di Sinner è quella che anche in allenamento non vuole sbagliare una virgola e quindi è per quello che poi lui a fine partita, nonostante l’orario, ha voluto assolutamente sistemare un po’ il servizio prima di tornare a lavorarci il giorno dopo“, aggiunge il giornalista di Eurosport facendo riferimento all’allenamento dell’altoatesino subito dopo la vittoria con Diallo.

