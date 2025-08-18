Puppo: “Alcaraz un po’ più stanco di Sinner. Ma se azzecca la risposta da destra, può vincere”

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno rispettato il pronostico della vigilia e si sfideranno nella finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025. Di questo e di tanto altro si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Risultati all’insegna della grande continuità nei tornei importanti per Jannik Sinner. Io mi aspettavo forse anche due set tirati, è stato bravo davvero. Ha giocato forse la miglior partita del torneo contro un avversario di tutto rispetto, ma anche quella prima non è che fosse male. Devo dire che è stato un bellissimo primo set“, dichiara Puppo a proposito della vittoria del numero 1 al mondo sulla rivelazione francese Terence Atmane.

“Comunque, viste le condizioni di gioco, quando due servono bene, anche se Sinner è ovviamente un ottimo ribattitore, può succedere quello che abbiamo visto. Un set tirato dove poi alla fine, nonostante le prestazioni al servizio di Atmane fossero eccelse, il tie-break si è aperto con quel doppio fallo. Lì Jannik ha preso in mano la situazione, se vogliamo, e poi il match forse è andato un po’ in discesa, ma perché la qualità è stata veramente alta di Sinner“, prosegue il giornalista di Eurosport.

Sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz: “Neanche Federer e Nadal in quattro tornei di fila tra Slam e 1000 avevano giocato consecutivamente loro la finale in tre superfici diverse. Questa cosa certifica in qualche modo, anche se non ce n’era bisogno, il dominio assoluto in sostanza di Alcaraz e Sinner. È una cosa rilevante, anche se poi sono più simili le superfici tra di loro adesso rispetto a prima“.

Sulle prospettive in vista della finale: “Ho notato forse un filo stanco Alcaraz già nella partita con Rublev. Devo dire che, stranamente, lui che sembra praticamente non sudare, qui le cose sono un po’ diverse. Ha speso molte più energie lui di Sinner, ma soprattutto la chiave può essere la risposta. Jannik è superiore sia al servizio che in risposta. La risposta da destra di Alcaraz, quindi col dritto quando gli servono slice, non mi convince per niente. Ne ha sbagliate tante. Se quella risposta lì lui la azzecca, allora vuol dire che non solo c’è partita, ma può anche diventare non dico il favorito, ma vincere Alcaraz“.

