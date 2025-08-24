Problema fisico per Carlotta Cambi: maglia da libero con Cuba, niente doppio cambio con Antropova

Nella seconda sfida dell’Italia, vittoriosa all’esordio contro la Slovacchia, nel Girone B dei Mondiali senior 2025 di volley femminile, in corso in Thailandia, che si sta giocando a Phuket e che vede le azzurre opposte a Cuba, non sarà della partita Carlotta Cambi.

Il CT della Nazionale italiana di volley femminile, Julio Velasco, ha schierato nel sestetto titolare la schiacciatrice Stella Nervini: Carlotta Cambi, invece, veste la maglia di secondo libero a causa di un risentimento muscolare che le impedisce di essere in campo.

L’infortunio occorso alla seconda palleggiatrice azzurra incide nelle rotazioni dell’Italia, dato che non ci sarà la possibilità di effettuare il doppio cambio con Ekaterina Antropova. Il divario tecnico con Cuba, però, dovrebbe far sì che non ci siano problemi per le azzurre nonostante questo imprevisto.