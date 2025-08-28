Basket

Prima sorpresa agli Europei di basket: la Georgia affonda la Spagna! Parte bene Israele

Roberto Santangelo

Pubblicato

1 ora fa

il

Israele-Islanda basket / IPA Sport

Nelle due partite odierne delle ore 14.00 degli Europei senior 2025 di basket arrivano la vittoria della Georgia sulla Spagna, battuta con il punteggio di 83-69 nel Girone C, quello dell’Italia, ed il successo di Israele sull’Islanda, sconfitta con lo score di 83-71 nel Gruppo D.

Nel match tra Georgia e Spagna l’equilibrio dura in realtà metà incontro: i georgiani chiudono in vantaggio di un possesso pieno il primo quarto, chiuso sul 20-17, mentre gli iberici recuperano un punto nella seconda frazione, arrivando all’intervallo lungo sul -2, con lo score di 35-37. Lo strappo decisivo della Georgia, però, arriva già nel terzo periodo, con il vantaggio che arriva sul +8 con il 57-49, infine nell’ultimo quarto il gap tra le due compagini si dilata ancora, fino al definitivo +14 sull’83-69.

Nella sfida tra Israele ed Islanda il canovaccio è simile all’altro match: nella prima frazione gli israeliani trovano subito due possessi di margine, chiudendo sul 23-19, mantenendo poi intatto il vantaggio all’intervallo lungo, a cui si arriva sul 36-32. Israele torna ad allungare ancora nel terzo periodo, quando il divario con gli avversari tocca il +8 sul 60-52, mentre nell’ultimo quarto gli israeliani chiudono l’incontro con il +12 finale sul punteggio di 83-71.

Argomenti correlati:
Exit mobile version