Powerlifting, tutti gli italiani qualificati per i World Games 2025 e le carte da medaglia

Da giovedì 14 a domenica 17 agosto si svolgeranno le gare di powerlifting valevoli per i World Games di Chengdu 2025. Prevista una grande novità rispetto alle precedenti edizioni dei Giochi Mondiali, con l’introduzione del powerlifting classico che si andrà ad aggiungere alla specialità equipped (attrezzato) raddoppiando di fatto gli eventi da medaglia.

Nel complesso ci saranno in Cina 16 gare di powerlifting, divise equamente tra classico (4 categorie per genere) e attrezzato (4 categorie maschili e 4 femminili). L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista e a conquistare almeno una medaglia, avendo a disposizione ben quattro rappresentanti che hanno centrato l’obiettivo di qualificarsi per la prestigiosa kermesse riservata alle discipline non olimpiche.

Per quanto riguarda il classico (in cui gli atleti utilizzano solamente cintura, ginocchiere e polsini per sostenere le articolazioni) vedremo in azione tre azzurre. Carola Garra sarà impegnata tra i pesi massimi (69 e 76 kg) dopo aver conquistato l’argento mondiale lo scorso giugno a Chemnitz nei 69 kg e potrebbe rivelarsi una delle favorite per il podio.

Ambizioni importanti anche nei pesi medi (57 e 63 kg) per Sara Naldi e Chiara Bernardi, rispettivamente oro nei 57 e argento nei 63 kg due mesi fa ai Mondiali in Germania. Nell’equipped (in cui vengono utilizzate attrezzature specifiche che forniscono maggiore supporto e consentono di sollevare pesi maggiori) l’unica italiana qualificata è Alessandra Cernigliaro, che potrà giocarsi una medaglia nei pesi medi da vice-campionessa del mondo in carica dei 57 kg.