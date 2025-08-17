Powerlifting: l’Ucraina sale in cattedra nell’ultima giornata dei World Games

L’Ucraina sale in cattedra nel powerlifting in occasione dell’ultima giornata di competizioni valida per i World Games 2025. La compagine europea ha infatti conquistato complessivamente quattro metalli in due prove, siglando una bella doppietta nella categoria riservata ai pesi massimi “equipped” maschile.

Nello specifico a conquistare l’oro è stato Kostiantyn Musieenko, il quale ha ottenuto complessivamente 113.19 punti, regolando di tre lunghezze il connazionale Volodymyr Rysiev, secondo con 110.63 precedendo lo statunitense Ian Bell, bronzo con 107.57. In campo femminile trionfo invece per la norvegese Marte Elverum, capace di raggiungere 110.52 piazzandosi davanti alla pesista a stelle strisce Kelsey Elizabeth Mc Carthy, argento con 110.23. Più distante invece la svedese Matilda Vilmar, sul gradino più basso del podio con 109.67.

Nella categoria pesi super massimi maschili “equipped” a spuntarla è stata invece il rappresentante del Taipei Sen Yang, bravo a raggiungere 108.90, un punto in più dell’americano Jared Kennedy Martin, secondo con 107.56. Terzo invece l’ucraino Oleksi Bychkov, terzo con 107.41. Tra le donne infine vittoria per la canadese Rhea Danielle Stinn con 109.24, seguita ancora dall’ucraina Daria Rusanenko (108.98) e dalla statunitense Mary Jane Krebs (104.93). In questi ultimi segmenti non erano presenti atleti della Nazionale azzurra.