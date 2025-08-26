Piccolo problema fisico per Jannik Sinner agli US Open: il rapido conciliabolo con il fisioterapista

Jannik Sinner e le preoccupazioni per quello che fa in campo. Il n.1 del mondo sta affrontando sul campo dell’Arthur Ashe il ceco Vit Kopriva, nel primo turno degli US Open 2025. Sul cemento americano Jannik va a caccia di conferme rispetto a quello che è accaduto l’anno scorso, ricordando la conquista del titolo a New York.

Stato di salute sotto la lente di ingrandimento, ricordando quanto è accaduto nella finale di Cincinnati: ritiro dopo poco più di 20′ di gioco per via di un malessere che lo aveva colpito nelle ore precedenti all’atto conclusivo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Non c’è stato modo per Jannik di rimediare a quella situazione e la stretta di mano anticipata col rivale è stata la logica conseguenza.

E così, nel corso del match con il ceco in cui Jannik si è imposto nei primi due parziali sullo score di 6-1 6-1, ad attirare l’attenzione degli appassionati è stata la condizione dell’anulare della mano destra del nostro portacolori. Una fasciatura che l’azzurro ha richiesto all’inizio del secondo set per un fastidio che ha sentito, chiedendo l’intervento rapido del fisioterapista.

Stando a quello che sono le informazioni, dovrebbe trattarsi di una semplice vescica, conseguenza di quanto accaduto in allenamento e legata al sudore del giocatore altoatesino. Nulla quindi di particolarmente gravoso per lui, ma chiaramente un minimo fastidio ci può essere nell’esecuzione dei colpi.