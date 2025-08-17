Perché Sinner-Alcaraz non si giocherà oggi: la stranezza di una finale infrasettimanale

La finale del torneo di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati si giocherà lunedì 18 agosto, dalle ore 21.00 italiane: Jannik Sinner proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Nell’ultimo atto l’azzurro se la vedrà con lo spagnolo Carlos Alcaraz.

A differenza del calendario dello scorso anno, quest’anno i due Masters 1000 nordamericani non si sono giocati nell’arco di una settimana, ma di 12 (Cincinnati) o 13 giorni (Canada, quest’anno sede a Toronto), e per questo motivo il torneo di Washington è stato anticipato di una settimana.

L’ampliamento dei due tornei Masters 1000 ha portato alla sovrapposizione nella giornata di giovedì 7 agosto, con la finale a Toronto ed il primo turno a Cincinnati, ed alla necessità, dettata dal calendario meno compresso, di far disputare la finale di lunedì.