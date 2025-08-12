Tennis
Perché é stato interrotto il match di Jasmine Paolini a Cincinnati: punteggio e gli altri incontri sospesi
Hanno il loro da fare gli organizzatori del torneo di Cincinnati. Nel torneo combined (uomini e donne), della tipologia 1000, di contrattempi ce ne sono stati diversi. Problemi legati all’applicazione della tecnologia in campo (rivelatore automatico dell’out) sono stati molteplici e ieri si è dovuto prendere atto di un blackout e di un problema legato all’allarme, che ha iniziato a suonare nel corso della partita tra Jannik Sinner e Gabriel Diallo.
Oggi è stato uno scroscio di pioggia a interrompere il gioco nel momento in cui Jasmine Paolini aveva iniziato il match contro l’americana Ashlyn Krueger. Il gioco non riprenderà prima delle 20.30 italiane, ma vista la schiarita che c’è stata in questi ultimi minuti, è lecito aspettarsi che non bisognerà attendere molto per il ritorno in campo dell’azzurra e degli altri tennisti.
Ricordiamo che i campi dell’Ohio non sono dotati di copertura in caso di perturbazione e, necessariamente, bisogna intervenire con dispositivi ad hoc per effettuare un corretto intervento di asciugatura della superficie. Una giornata in cui saranno protagonisti in casa Italia anche Luca Nardi e Lucia Bronzetti, parlando del tabellone di singolare.
Da ricordare invece l’esordio positivo di Simone Bolelli e di Andrea Vavassori, vittorioso nel doppio contro la coppia Nathaniel Lammons/David Pel, mentre dovrà scendere in campo il duo formato da Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, eliminati in maniera sorprendente nel singolare.
Di seguito il programma odierno dei match e i risultati finora maturati prima dell’interruzione per l’arrivo di Giove Pluvio:
RISULTATI ATP/WTA CINCINNATI 2025
Martedì 12 agosto
P&G Center Court
Sessione diurna
Ore 17:00 Reilly Opelka (USA)- Francisco Comesana (ARG) 7-6 (4) 4-6 5-4 (40-40)
Hamad Medjedovic (SRB)- Carlos Alcaraz (ESP) [2]
Dayana Yastremska (UKR) [32]– Coco Gauff (USA) [2]
Sessione serale
Non prima delle 1:00 Magda Linette (POL) [31]- Jessica Pegula (USA) [4]
Ben Shelton (USA) [5] – Roberto Bautista Agut (ESP)
Grandstand
Sessione diurna
Ore 17:00 Iva Jovic (USA)-Barbora Krejcikova (CZE) 4-6 6-3 2-6
Jasmine Paolini (ITA) [7]– Ashlyn Krueger (USA) [26] 0-0 (15-15)
Karen Khachanov (RUS) [14]– Jenson Brooksby (USA) [WC] non iniziata
Sessione serale
Non prima delle 1:00 Brandon Nakashima (USA) [27] – Alexander Zverev (GER) [3]
Clara Tauson (DEN) [16]- Veronika Kudermetova (RUS)
Court 3
Ore 17:00 Alexei Popyrin (AUS) [21]- Andrey Riblev (RUS) [9] 7-6 (5) 6-7 (5) 1-2
Jakub Mensik (CZE) [16]- Luca Nardi (ITA) [LL] non iniziata
Varvara Gracheva (FRA) [Q]- Karolina Muchova (CZE) [11] non iniziata
Lucia Bronzetti (ITA) – Jelena Ostapenko (LAT) [23] non iniziata
Champions’ Court
Ore 17:00 Ella Seidel (GER) [Q]- McCartney Kessler (USA) [29] 6-4 2-6 7-6 (6)
Romain Arneodo/Robert Galloway (MON/USA) –Tallon Griekspoor/Alex Michelsen (NED/USA) non iniziata
Christian Harrison/Evan King (USA) [7]- Andre Goransson/Sem Verbeek (SWE/NED) non iniziata
Jiri Lehecka(CZE) [22] – Adam Walton (AUS) non iniziata
Peyton Stearns/Marketa Vondrousova (USA/CZE) – Timea Babos/Luisa Stefani(HUN/BRA) [7] non iniziata
Court 10
Ore 17:00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA) [6]– Nathaniel Lammons/David Pel (USA/NED) 6-4 6-4
Giuliana Olmos/ Aldila Sutjiadi (MEX/INA) -Gabriela Dabrowski/ Erin Routliffe (CAN/NZL) [2] non iniziata
Alternate– Nicole Melichar-Martinez/ Liudmila Samsonova(USA/RUS) non iniziata
Shuko Aoyama/Cristina Bucsa(JPN/SPA)- Caty McNally-Linda Noskova(USA/CZE) non iniziata
Alternate-Asia Muhammad/ Demi Schuurs (USA/NED) [5] non iniziata
Court 4
Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego (ITA)– Maximo Gonzalez/Andres Molteni(ARG) non iniziata
Luciano Darderi/Stefanos Tsitsipas (ITA/GRE) – Hugo Nys/ Edouard Roger-Vasselin (MON/FRA) non iniziata
Fernando Romboli/ John-Patrick Smith (BRA/AUS)– Joe Salisbury/Neal Skupski(GBR) [5] non iniziata
Yuki Bhambri/ Michael Venus (IND/NZL)– Francisco Cabral/ Lucas Miedler (POR/AUT) non iniziata