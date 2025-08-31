Perché è stato espulso Pozzecco contro la Bosnia: 2 punti concessi e il sostituto al timone

Gianmarco Pozzecco è stato espulso durante Italia-Bosnia Erzegovina, terzo incontro della fase a gironi degli Europei 2025 di basket. Il CT della nostra Nazionale è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo del terzo quarto: si era da poco rientrati in campo a Limassol (Cipro) dopo l’intervallo lungo quando l’arbitro ha indicato la via dello spogliatoio all’estroso Commissario Tecnico e così gli azzurri sono rimasti senza il loro allenatore.

L’espulsione è dovuta a due falli tecnici, fischiati per lo stesso motivo: era fuori dalla posizione dedicata all’allenatore e si trovava all’interno del campo. La prima volta era accaduta nel corso della seconda frazione, dopo il canestro di Simone Fontecchio valso il 33-27: tiro libero concesso agli avversaria, prontamente trasformato. La seconda in avvio del terzo periodo, quando la tripla di Robinson aveva permesso alla Bosnia di avvicinarsi sul 45-46. Pozzecco ha terminato anzitempo la propria partita, la Bosnia ha ricevuto in dote un tiro libero e Robinson lo ha trasformato.

Pareggio a quota 46, poi i balcanici hanno allungato con la tripla di Alibegovic (49-46). Il posto di Pozzecco è stato preso dal suo vice Edoardo Casalone. In un momento di grande difficoltà si è riacceso Simone Fontecchio, capace di rimettere a segno cinque punti consecutivi per il 51-49. Alibegovic e Atic hanno operato il controsorpasso (51-54), ma a quel punto gli azzurri si sono scatenati con un micidiale parziale di 13-0 su iniziativa di Spissu e Fontecchio per il 64-54.