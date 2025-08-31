Perché Bublik è l’avversario peggiore per Sinner agli ottavi. Ma il precedente di Halle non fa così testo

Sarà Alexander Bublik il prossimo avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale degli US Open 2025. Il kazako ha sconfitto nella notte italiana l’americano Tommy Paul col punteggio di 7-6 (5) 6-7 (4) 6-3 6-7 (5) 6-1 e si candida per mettere il bastone tra le ruote al n.1 del mondo. Una prestazione di qualità di Bublik, al cospetto di un Paul condizionato però da un infortunio.

Servirà una versione di Sinner convincente e la partita di ieri contro il canadese Denis Shapovalov qualche dubbio lo può alimentare circa il rendimento medio al servizio dell’altoatesino. La vittoria sofferta in quattro set ha posto l’accento proprio su questa problematica, che anche lo stesso Jannik ha ammesso in conferenza stampa.

Una criticità che potrebbe condizionare lo scontro col kazako, note le sue qualità di eccellente Big Server e splendido colpitore soprattutto dal lato del rovescio. Rischiare di subire il break contro di lui potrebbe avere delle ripercussioni negative proprio per le qualità al servizio menzionate.

Se si dà una lettura dei precedenti, Sinner è in vantaggio 4-2, ma ha perso l’ultimo incrocio che c’è stato sull’erba di Halle a giugno. Una partita che però può fare testo fino a un certo punto, dal momento che si è tenuta sull’erba e con un Sinner non al meglio della forma perché reduce a distanza di pochi giorni dalla finale persa al Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Storico, quindi, favorevole all’azzurro, considerando anche l’unica partita che i due hanno disputato a livello Slam, ovvero il quarto di finale del Roland Garros di questa stagione, vinto dal n.1 ATP col punteggio di 6-1 7-5 6-0. La seconda battuta d’arresto per il pusterese c’è stata sempre ad Halle nel 2023. Per il resto, si annotano le vittorie sull’erba di s’ Hertogenbosch e sul cemento di Dubai e di Miami nel 2021, quando Bublik disse a Sinner che non fosse umano.

PRECEDENTI SINNER-BUBLIK (4-2)

16 giugno 2025 Halle Grass R16 1 45 Alexander Bublik [KAZ] b. (1)Sinner 3-6 6-3 6-4

26 maggio 2025 Roland Garros Clay QF 1 62 (1)Sinner b. Alexander Bublik [KAZ] 6-1 7-5 6-0

19 giugno 2023 Halle Grass QF 9 48 Alexander Bublik [KAZ] b. (4)Sinner 7-5 2-0 ritiro

12 giugno 2023 s Hertogenbosch Grass R16 9 47 (2)Sinner b. Alexander Bublik [KAZ] 6-4 6-2

22 marzo 2021 Miami Masters Hard QF 31 44 (21)Sinner d. (32)Alexander Bublik [KAZ] 7-6(5) 6-4

VIDEO SINNER-BUBLIK MIAMI 2021

See more 31 Marzo 2021. Jannik Sinner batte Alexander Bublik in 2 set a Miami (7-6 6-4), conquistando la prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Il kazako, durante la stretta di mano, non può che pronunciare le seguenti parole: “You’re not a human”.pic.twitter.com/0uyiQqIHIp — Quindici Zero (@quindicizero) March 31, 2025

15 marzo 2021 Dubai Hard R32 32 43 (16)Sinner d. Alexander Bublik [KAZ] 2-6 7-6(2) 6-4