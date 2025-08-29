Pentathlon, Tognetti, Mercuri e Martinescu staccano il pass per la finale dei Mondiali di Kaunas

Dopo aver portato Matteo Bovenzi e Roberto Micheli nella finale maschile dei Mondiali di pentathlon moderno 2025 in corso di svolgimento a Kaunas (Lituania) tra le donne Aurora Tognetti (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Valentina Martinescu (Junior Asti) hanno staccato il pass per la finale in programma domani.

Come sono andate le prove odierne? Alla Žalgirio Arena nella semifinale A Aurora Tognetti ha chiuso al terzo posto dopo il laser run con 1384 punti. Settima Beatrice Mercuri con 1375 punti. Nella semifinale B invece, Valentina Martinescu, ha chiuso al quarto posto con 1390 punti.

A questo punto tutto sarà rimesso in palio domani, sabato 30 agosto, in occasione delle finali. A partire dalle ore 13.00 ore italiana (le 14.00 locali) si inizierà con quella maschile che vedrà impegnati Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) e Roberto Micheli (Fiamme Oro). Alle ore 17.00 italiane (le 18.00 locali), prenderà il via la finale femminile.