Pattinaggio di velocità a rotelle, tutti gli italiani qualificati per i World Games 2025. Pesa l’assenza di Duccio Marsili

Il conto alla rovescia sta per finire e la 12ª edizione dei World Games è alle porte. Dal 7 al 17 agosto le discipline che non fanno tipicamente parte dei Giochi Olimpici si prenderanno la scena a Chengdu, in Cina. L’evento ospiterà circa 5.000 atleti che si confronteranno in 36 pratiche differenti. Fari puntati anche sul pattinaggio di velocità a rotelle.

Dal 12 al 15 agosto gli atleti saranno chiamati a darsi da fare per massimizzare la loro prestazione sulla pista del Chengdu Roller Sports Centre. In casa Italia, saranno quattro i rappresentanti a tenere alto il vessillo italico: Edda Paluzzi, Asja Varani, Daniel Niero e Vincenzo Maiorca.

Non ci sarà Duccio Marsili che nell’ultima edizione di Birmingham (USA), aveva conquistato cinque medaglie, di cui 3 ori, 1 argento e 1 bronzo. Una stelle delle rotelle, considerando gli ori nei World Skate Games dell’anno passato nei 1000, 500 e nella staffetta, senza dimenticare il bronzo nei 200 metri time trial.

Il CT Massimiliano Presti farà affidamento quindi su un quartetto in cui si punterà sull’esperienza di Niero e sulle qualità nelle gare di fondo di Paluzzi (argento nei 5000 metri a punti nel World Skate Games 2024), mentre, parlando di prove nella velocità pura, Varani e soprattutto Maiorca potrebbero regalare soddisfazioni.

“Asjù”, come viene soprannominata da bambina, vanta un titolo mondiale nei 500 metri sprint nel 2023 e altri podi tra cui l’argento nei 200 metri della rassegna iridata in Italia dell’anno passato. In riferimento al ragazzo di Siracusa, nei World Skate Games 2024 sono arrivati l’oro nei 200 metri dual time trial, gli argenti nel Giro Sprint e nei 500 metri e l’oro in staffetta.