Pattinaggio artistico: Seo e Pigdaina-Koval si impongono nell’ultima giornata al Grand Prix Junior di Ankara

Termina il weekend dedicato al Junior Grand Prix di Ankara, seconda tappa del circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico andata in scena questo fine settimana presso l’omonima città della Turchia. Certezze e interessanti capovolgimenti di fronte in questa ultima giornata di competizioni, che ha visto i programmi liberi della categoria individuale maschile e delle coppie di danza.

Nel singolo a spuntarla alla fine è stato il sudcoreano Minkyu Seo che, dopo la seconda piazza strappata nel segmento breve, ha dominato in lungo e in largo il free non presentando quadrupli ma snocciolando undici elementi valutati con il GOE positivo, tra cui spiccano due tripli axel ed altri cinque tripli che gli hanno consentito di raggiungere 161.81 (83.46, 78.35) per 243.27. Più indietro il giapponese Sean Takahashi, scivolato in piazza d’onore con 142.97 (70.84, 73.13) per 225.84 perdendo quota non solo nel riscontro più basso in termini di components, ma anche per due evidenti sbavature arrivate nel triplo salchow e nel triplo axel singolo, quest’ultimo atterrato con caduta.

Rimane al terzo posto invece lo statunitense Lucius Kazanecki, al quale va dato atto di aver tentato di alzare l’asticella cadendo nel triplo toeloop agganciato al quadruplo toeloop (ruotato anche singolarmente con una qualità non eccelsa) e nel triplo loop, chiamato sottoruotato dal pannello. Passaggi a vuoto che hanno inchiodato il suo score a 131.96 (68.42, 65.54) per 202.67.

Classifica immutata invece nella danza con gli ucraini Irina Pidgaina-Artem Koval che hanno confermato la leadership della rhythm dance imponendosi con 92.06 (50.34, 42.72) per 155.14 precedendo i canadesi Charlie Anderson-Cayden Dawson, secondi con 91.14 (49.14, 42.00) per 149.79, oltre che i francesi Lea Bienne-Louis Varescon, terzi con 85.13 (44.62, 40.52) per 143.02. La prossima settimana il circuito farà tappa a Varese.

