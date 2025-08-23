Pattinaggio artistico: Rio Nakata domina il Grand Prix Junior di Riga, nella danza vittoria per Veillon-Brandys

Rio Nakata sale in cattedra in occasione dell’ultima giornata di competizioni valida per il Grand Prix Junior di Riga, prima tappa valida per il circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Il Campione del Mondo in carica ha sbaragliato la concorrenza nella prova individuale maschile, avvicinandosi a quota 250 punti.

Nello specifico l’asiatico, già con una seria ipoteca sulla vittoria già dallo short, ha confermato la sua leadership anche nel segmento più lungo proponendo due quadrupli ruotati, rispettivamente salchow e toeloop, oltre che cinque tripli e due doppi axel.

Perdendo qualcosa in termini di punti proprio su un doppio axel, degradato dal pannello, l’atleta orientale ha racimolato 158.22 (76.50, 81.72) per 265.94, trentacinque lunghezze in più rispetto al secondo della classe Gayson Long, al posto d’onore con 143.06 (68.67, 75.39) per 221.71 precedendo il teutonico Genrikh Gartung, terzo con 134.07 (72.71, 63.36) per 210.01 con ben due tentativi di quadruplo lutz, uno riuscito in combinazione con il triplo toeloop e l’altro eseguito con caduta, così come successo nel triplo axel.

Cambia la classifica infine nella danza sul ghiaccio, complice la vittoria dei canadesi Layla Veillon-Alexander Brandys, secondi nella rhythm dance e primi nell’overall con 97.67 (53.09, 44.58) per 161.83, staccando nettamente i transalpini Dania Mouaden-Theo Bigot, secondi con 95.78 (51.50, 44.28) per 160.13. Lontani gli statunitensi Jasmine Robertson-Chase Rohner, terzi con 90.92 (49.98, 40.94) per 160.13. La prossima settimana la competizione si sposterà in Turchia, con il Junior Grand Prix di Ankara.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE