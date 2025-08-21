Pattinaggio artistico: Nakata e Okada si impongono nello short al Grand Prix Junior di Riga

È andata in archivio la prima giornata valida per la tappa inaugurale del circuito Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, in scena questo fine settimana in Lettonia, precisamente in quel di Riga. In questo day-1 di competizioni a svettare sono stati gli atleti giapponesi, capaci di conquistare la prima piazza provvisoria sia in categoria maschile che in quella femminile.

In tal senso è da rimarcare la pregevole prestazione di Rio Nakata. Il detentore del titolo iridato Junior ha per l’occasione sfiorato il record del mondo di categoria, raccogliendo pronti-via la bellezza di 88.72 (46.98, 41.74), maturati grazie a sette elementi di grande qualità tra cui il triplo axel, premiato con un trionfo di +4 e +5, il triplo loop e la combinazione in zona bonus triplo flip/triplo toeloop. Raccogliendo un GOE elevato anche nelle trottole e facendo la voce grossa nel secondo punteggio l’asiatico ha scavato un solco profondo sul primo inseguitore, il canadese Grayson Long, secondo con 78.65 (41.84) davanti al neozelandese Yanhao Li, terzo a quota 78.18 (40.54, 37.64).

In campo femminile Mei Okada si è invece imposta pattinando uno short da 68.38 (39.31, 29.07) contrassegnato dall’esecuzione del triplo loop, del doppio axel, della catena triplo lutz/triplo toeloop e dalla superiorità in termini di components. Non lontana però c’è la sudcoreana Jiyu Huh, al posto d’onore virtuale con 65.84 (38.20, 27.64) staccando di tre lunghezze l’estone Elina Goidina, terza con 63.77 (37.12, 26.65) precedendo di un’incollatura l’altra nipponica Yo Takagi, quarta con 63.18 (35.72, 27.46). Da menzionare inoltre l’azzurrina Noemi Joos, al momento dodicesima con 47.62 (25.96, 21.66), score depotenziato da un errore sulla catena triplo salchow/triplo toeloop, fallosa e viziata da un problema di rotazione, oltre che da un triplo loop realizzato sul quarto. Ma la top 10, con un free ben fatto, è assolutamente alla portata.

Nelle coppie infine bene i canadesi Ava Kemp-Yohnatan Elizarov, primi con 62.67 (36.55, 26-12) tallonati dai cinesi Xuangi Zhang-Wengiang Feng, secondi con 60.84. (36.58, 24.26) Terzi infine gli statunitensi Naomi Williams-Lachian Lewer con 58.13 (32.52, 25.61).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE