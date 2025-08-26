Pattinaggio artistico, le entries del Nebelhorn Tophy: test importante per le coppie azzurre

Un test molto importante per le nostre coppie. Dopo il debutto al Lombardia Trophy una buona rappresentanza del contingente azzurro di pattinaggio artistico partirà alla volta del Neblhorn Trophy, prestigiosa competizione di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026 in scena ad Oberstdorf dal 25 al 27 settembre.

Per l’occasione infatti saranno della partita i Campioni d’Europa Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, di nuovo sul ghiaccio dopo l’anno di stop forzato dovuto all’infortunio al piede della dama, oltre che Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (argento nel 2023, bronzo nel 2024) ed Irma Caldara-Riccardo Maglio.

La gara assumerà i connotati del grande evento, complice la presenza dei Campioni del Mondo in carica Riku Miura-Ryuichi Kihara e dei Vice Campioni Mondiali (nonché oro continentale) Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin. A questi si aggiungono anche diversi roster di fascia media, utili per creare un livello da tappa di Grand Prix.

Per ciò che concerne le altre categorie, da monitorare in campo individuale maschile Gabriele Frangipani, alle prese con una competizione che vedrà tra le sue fila anche il Campione Europeo Lukas Britschgi, Kazuki Tomono ed il veterano Dennis Vasiljevs. Tra le donne svetta invece Marina Piredda, la quale se la vedrà con profili come quello di Lea Serna, Mone Chiba, Hana Yoshida, Jia Shin oltre che le due stesse statunitensi Amber Glenn ed Isabeau Levito.

Spazio alle coppie giovani invece nella danza, complice la partecipazione di Leia Dozzi-Pietro Papetti, Laura Finelli-Massmiliano Bucciarelli e Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba. Tra i big gli occhi invece saranno tutti puntati sulla nuova coppia formata da Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron e sui britannici bronzo agli ultimi Mondiali ed Europei Lilah Fear-Lewis Gison.