Pattinaggio artistico: Kemp-Elizarov trionfano nelle coppie al Grand Prix Junior di Ankara e volano in finale

Va in archivio il day-2 di competizioni in quel di Ankara, località della Turchia che sta ospitando questo weekend la seconda tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Tante le emozioni andate in scena presso l’Ümitköy Ice Skating Complex, con nota di merito per la prova individuale femminile, terminata con una classifica ridimensionata rispetto al segmento breve.

A spuntarla è stata infatti la giapponese Mayuko Oka, seconda nello short e prima nel totale grazie ad un brillante libero da 131.14 (71.67, 60.47) per 199.17 costituito da otto tripli tra cui un axel, eseguito però con caduta e sottoruotato. Al secondo posto si è invece piazzata la sudcoreana Yujae Kim, abile a rimontare dalla quinta casella snocciolando il miglior free del lotto, tra cui svetta un triplo axel ben eseguito ed altri sette salti da tre giri di rotazione tanto da raggiungere 133.58 (75.51, 58.087) per 196.10. Tante sbavature invece per la statunitense Sophie Joline von Felten che, nel tentativo di alzare l’asticella, ha ruotato con qualche patema il triplo axel agganciato al doppio toeloop, il quadruplo salchow ed il secondo triplo axel (dove è caduta), accontentandosi di 118.75 (63.75, 56.00) per 186.92

Quattordicesimo piazzamento infine per Chiara Minighini, la quale ha firmato una performance con qualche errore di troppo con cui si è dovuta fermare a quota 94.36 (48.59, 47.77) per 144.53. Ma siamo soltanto all’inizio. Discorso speculare per Polina Polman-Gabriel Renoldi che, nelle coppie, sono scivolati al tredicesimo posto a causa di una performance molto complicata, rallentata da quattro cadute e da uno score di 59.96 (29.48, 35.48) per 108.70.

Vittoria poi per i canadesi Ava Kemp-Yohnatan Elizarov, i quali hanno staccato ufficialmente il pass per le finali vincendo la seconda tappa di fila con un programma libero valutato 115.49 (57.32, 58.17) per 179.43 staccando nettamente i cinesi Rui Guo-Yiwen Zhang, secondi con 101.29 (52.19, 51.10) per 166.14. Sul podio anche la seconda coppia canadese formata da Julia Quattrocchi-Etienne Lacasse con 93.45 (43.64, 50.81) per 146.67.

La giornata si è aperta invece con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, dove a fare la voce grossa sono stati gli ucraina Iryna Pigdaina-Artem Koval, attualmente leader con 63.08 (34.77, 28.31), cinque punti in più dei canadesi Charlie Anderson-Cayden Dawson, secondi con 58.65 (32.05, 26.60). Terzo posto invece per i francesi Lea Bienne-Louis Varescon con 57.88 (32.48, 25.40).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE