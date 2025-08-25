Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia. Fiori e Sasso guidano gli azzurri

L’annata sportiva 2025 di pattinaggio artistico a rotelle si avvicina sempre di più al momento più importante. Nelle scorse ore il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato le convocazioni valide per i Campionati Mondiali 2025, quest’anno in scena in Cina, precisamente nella Capitale Pechino, dal 17 al 30 ottobre.

Inutile dire che nella specialità free la grande protagonista del lotto per ciò che concerne l’ambito Senior sarà Gioia Fiori, leader indiscussa fino a questo momento e motivatissima conquistare il primo metallo iridato nella massima categoria. Insieme a lei ci saranno anche Giada Romiti e Rebecca Bartolomeo. Alex Chimetto guiderà invece il mini roster azzurro in campo maschile, supportato dai profili di Danilo Gelao e da Mirko Mazzo.

Nelle coppie d’artistico prevista invece la presenza di Micol Mills-Tommaso Cortini, motivati a raccogliere l’eredità degli ex compagni di squadra Alice Esposito-Federico Rossi, oltre che dei detentori del titolo Junior Angelica Polli-Josè Enrico Inglese, al primo Mondiale tra i grandi. Iper competitiva inoltre l’Italia nelle coppie di danza, complice lo schieramento formato dai favoritissimi Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, dai solidi Caterina Artoni-Raoul Allegranti e dagli interessanti Ilaria Golluscio-Samuele Stasi.

Previsti fuochi d’artificio poi nella Solo Dance, dove saranno della partita i già citati Sasso (Campionessa del Mondo in carica), Altieri Degrassi (Campione del Mondo in carica), Artoni ed Allegranti. Nell’inline invece spazio ad Elvis Martinello, Sofia Ciacia e Clara Barattoni. Di seguito le convocazioni complete, incluse quelle della categoria Junior.

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE: I CONVOCATI DELL’ITALIA

FREE JUNIOR MASCHILE Giacomi Gianmaria

Russi Anthony JUNIOR FEMMINILE Stefani Martina

Caputo Matilde SENIOR MASCHILE Chimetto Alex

Gelao Danilo

Mazzo Mirko SENIOR FEMMINILE Fiori Gioia

Romiti Giada

Bartolomeoli Rebecca COPPIA ARTISTICO JUNIOR Cocci Alessio/Pozzobon Alice

Cortini Rodolfo/Riccardo Ginevra COPPIA ARTISTICO SENIOR Cortini Tommaso/Mills Micol

Inglese Josè Enrico/Polli Angelica