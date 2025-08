Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2025: i convocati dell’Italia per la danza. Spazio ad Andrea Loguercio

Il quadro è ormai definito. Il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha infatti diramato la seconda ed ultima parte di convocazioni relative ai Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna che si svolgerà quest’anno nel nostro Paese, nello specifico ad Opicina in Trieste, dal 2 al 13 settembre. Dopo la pubblicazione dei nomi facenti parte della specialità libero, coppie ed inline, la rosa si è completata anche con gli atleti pronti a gareggiare per la danza e per il Solo Dance.

In campo individuale, per ciò che concerne la massima categoria, i riflettori saranno puntati su Sara Mazzini ed Ilaria Golluscio, oltre che su Francesco Vittuari ed Andrea Loguercio, tutti pronti a battagliare in due gare molto ostiche, dove non sarà facile imporsi.

Nelle coppie di danza invece spazio a Linda Siciliano-Vittorio Gastaldi, Linda Cantalini e il già citato Andrea Loguercio oltre che Alice Vedova-Emanuele Babuin. L’obiettivo, neanche a dirlo, è quello di ottenere i risultati migliori possibili per confermare la superiorità totale già verificatasi lo scorso anno.

Riportiamo di seguito le ultime convocazioni degli azzurri per i Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico a rotelle.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE: CONVOCATI DELL’ITALIA (SOLO DANCE E COPPIE DI DANZA)

SOLO DANCE Senior Maschile

Loguercio Andrea

Vittuari Francesco

SOLO DANCE Senior Femminile

Mazzini Sara

Golluscio Ilaria

COPPIE DI DANZA Senior

Linda Siciliano-Vittorio Gastaldi

Linda Cantalini-Andrea Loguercio

Alice Vedova-Emanuele Babuin