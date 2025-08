Pasticcio folle agli Assoluti di atletica: Simonelli corre un 100 fantasma, poi rischia l’infortunio

Lorenzo Simonelli ha deciso di cimentarsi in un doppio impegno ai Campionati Italiani di atletica, in programma questo weekend a Caorle (in provincia di Venezia). Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli ha infatti scelto di correre anche i 100 metri, oltre che a prodigarsi nella sua specialità di riferimento, sulla scia della frazione corsa con la 4×100 a fine giugno in occasione dei trionfali Europei a squadre. Il laziale è però stato protagonista di una disavventura in occasione delle batterie sul rettilineo senza barriere.

L’allievo di Giorgio Frinolli è scattato brillantemente dai blocchi di partenza, ma non ha sentito il doppio sparo che sanciva la partenza falsa. Un segnale risultato un po’ troppo tardivo e dunque non percepito dal 23enne, ma anche dal quotato sprinter Stephen Awuah Baffour. Lorenzo Simonelli ha corso quello che si è nei fatti rivelato un vero e proprio 100 fantasma, giungendo sul traguardo e accorgendosi soltanto successivamente di essersi profuso in una fatica fine a se stessa.

Pochi minuti più tardi è stata ridata la partenza. Il primatista nazionale dei 110 ostacoli, che sta ancora cercando lo squillo di rilievo in questa annata agonistica a livello cronometrico, ha deciso di ripresentarsi al via. L’acido lattico era inevitabilmente al massimo, Lorenzo Simonelli ha corso per una settantina di metri e poi si è rialzato, visto che davvero non c’erano più le energie. Una prestazione bis sui 100 metri nel giro di pochi minuti che poteva davvero costare un infortunio, per fortuna scongiurato.

L’azzurro ha chiuso all’ottavo e ultimo posto nella terza batteria con il tempo di 11.02, proprio alle spalle di Baffour (10.68) nella serie vinta da Davide Giambellini (10.48). Non lo vedremo dunque più tardi in finale, mentre domani sarà impegnato sui 110 ostacoli per cercare la prestazione convincente quando manca un mese a mezzo ai Mondiali previsti a Tokyo dal 13 al 21 settembre.