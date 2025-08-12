Parkour, ori a Mutsuhiro Shiohata nel freestyle ed a Miranda Tibbling nello speed femminile ai World Games

Sono stati assegnati i primi due titoli del parkour ai World Games 2025: a Chengdu, in Cina, il nipponico Mutsuhiro Shiohata ha conquistato l’oro nel freestyle maschile, mentre la svedese Miranda Tibbling è salita sul gradino più alto del podio nello speed femminile. Non c’erano azzurri in gara quest’oggi.

Nel freestyle maschile il giapponese Mutsuhiro Shiohata ha vinto la medaglia d’oro con lo score di 28.8, grazie a 16.0 di difficoltà e 12.8 di esecuzione, superando il francese Eloan Hitz, d’argento con 27.1 (16.9 + 10.2), e lo statunitense Shea Rudolph, di bronzo a quota 26.7 (12.6 + 14.1).

Nello speed femminile la svedese Miranda Tibbling ha conquistato il titolo con il crono di 36.62, andando a precedere la neerlandese Noa Man, alla piazza d’onore in 37.67, e l’argentina Sara Banchoff Tzancoff, sul gradino più basso del podio con il tempo di 39.52.