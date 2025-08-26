Paola Egonu: “Mi dispiace per il mio calo, ci sto lavorando. Facciamo errori perché siamo gasate”

Paola Egonu ha messo a segno ben 28 punti nella sfida che l’Italia ha vinto contro il Belgio ai Mondiali 2025 di volley femminile. L’opposto si è scatenata nei primi due set e ha seriamente messo a dura prova le Yellow Tigers, ma ha poi avuto un calo nei finali del terzo parziale (conquistato dalle avversarie) e della quarta frazione. L’azzurra è risultata determinante e ha contributo al successo della nostra Nazionale, valso il primo posto nel gruppo B in quel di Phuket (Thailandia).

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 torneranno in campo sabato 30 agosto per disputare l’ottavo di finale contro la perdente di Germania-Polonia, nel frattempo Paola Egonu ha analizzato la sfida odierna: “Sono veramente contenta, siamo state brave, abbiamo giocato bene. Il Belgio ha difeso un botto e noi siamo rimaste lì. Mi dispiace per il calo che ho avuto a livello personale, ma ci sto lavorando. Siamo state una squadra fantastica: abbiamo difeso, attaccato e murato bene, si vede il lavoro che stiamo facendo“.

La bomber ha poi proseguito nella propria analisi, svelando anche quali sono i tratti che gradisce maggiormente di questa Nazionale: “A volte facciamo degli errori perché siamo troppo gasate, ma arriveremo a migliorarsi. Cosa mi piace di questa Italia? Siamo maturate, ci sono new entry, lavoriamo bene in campo, c’è il fatto di ascoltare e la disponibilità tra noi: sono contenta e fiera“.