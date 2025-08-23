Pallanuoto: sconfitta per l’Italia nella semifinale degli Europei under 18, il Montenegro si impone

Si ferma in semifinale il cammino della Nazionale italiana under 18 maschile di pallanuoto agli Europei di categoria. Gli azzurri sono stati battuti nel penultimo atto per 10-6 dal Montenegro in un match che non ha avuto un grande equilibrio.

Montenegrini che hanno dominato l’incontro, sin dalle prime battute. Primo quarto sul 2-0 per gli avversari azzurri, che si portano addirittura sul 4-1 parziale, poi un super Miraldi porta addirittura sotto gli azzurri sul parziale -1, mentre a metà gara è 7-5 per i montenegrini.

Gli azzurri ci provano, ma i rivali cambiano passo e nel terzo quarto chiudono la partita, con un 3-0 di parziale. L’ultima frazione è spenta a livello realizzativo, l’Italia accorcia solo le distanze.

Domani la finale per il terzo posto contro la perdente tra Grecia e Serbia.