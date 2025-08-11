Pallanuoto, mercato 2025-2026: come sono cambiate le squadre di A1? Acquisti e cessioni

Tra pochi giorni le squadre del massimo campionato si raduneranno per iniziare la preparazione in vista della stagione 2025-26. La nuova edizione della serie A1 maschile segna una svolta epocale perché sarà la prima giocata con le nuove regole e le squadre non hanno certamente lesinato sforzi in sede di mercato per arrivare pronte allo storico appuntamento.

La Pro Recco ha vissuto certamente un’estate radicalmente diversa dalla precedente. Se la forza di una società si misura dalla capacità di leggere lo sviluppo dei tempi, i liguri hanno risposto presente in maniera esemplare. Il presidente Maurizio Felugo ha gettato le basi per un nuovo progetto tecnico ringiovanendo la rosa e ampliandola per qualità e profondità, requisiti indispensabili per affrontare al meglio il doppio impegno campionato-Champions.

Alvaro Granados, fresco di vittoria iridata con la Spagna, è la punta di diamante di un gruppo costruito per dominare la scena in ogni partita. Gianmarco Nicosia garantirà un futuro ed un presente di assoluta eccellenza tra i pali, il croato Rino Buric è il mastino chiamato a mettere la museruola ai centroboa avversari, lo statunitense Max Irving un attaccante eclettico dotato di ottimo tiro, l’australiano Luke Pavillard raccoglie la pesante eredità di Gonzalo Echenique sul lato cattivo. Francesco Cassia, Andrea Patchaliev e Andrea Mladossich abbassano l’età media e garantiscono alla squadra la possibilità di essere vincente nel tempo. Lasciano la Liguria alcuni elementi cardine che hanno scritto la storia recente: Marco Del Lungo, Gonzalo Echenique, Aaron Younger e Ben Hallock. Insieme a loro salutano anche Jack Larsen, Petar Vujosevic e Bence Haverkampf.

Sceglie la strada della continuità l’AN Brescia. La compagine lombarda sostituisce il bomber Max Irving con l’esperto attaccante montenegrino Vlado Popadic e, al posto di Francesco Faraglia, inserisce in organico un ottimo mancino, elemento estremamente funzionale al gioco dei lombardi, come Ante Viskovic e completa il roster con la promozione dalla Brescia Waterpolo di Filippo Lodi. Da segnalare la scelta compiuta dal veterano Matteo Gitto di appendere la calottina al chiodo.

Cambia diversi elementi, sembra meno forte dello scorso anno, ma è comunque formazione competitiva ed in grado di vender cara la pelle contro chiunque. La BPER Rari Nantes Savona sostituisce il partente Nicosia con l’esperienza di Marco Del Lungo, libera gli stranieri Merkulov, Erdelyi e Vavic, firma il promettente attaccante magiaro Oliver Leinweber e si affida a giovani di talento vogliosi di crescere come l’universale Andrea Condemi della De Akker Bologna e l’attaccante Emanuele Marini.

Non cambia l’obiettivo della Pallanuoto Trieste: continuare a crescere per arrivare, sul breve-medio termine, a lottare per il vertice. L’imprescindibile punto di partenza è la conferma del bomber montenegrino Vuk Draskovic. Il ds Andrea Brazzatti affianca l’ungherese Eric Szabo a Luca Marziali per completare il tandem di centroboa, firma un marcatore di assoluto livello come il croato Marino Cagalji, arcigno marcatore proveniente dallo Jadran Spalato, e si assicura il talento dei fratelli Francesco, proveniente dall’AN Brescia, e Pietro Faraglia, ex Onda Forte. Salutano Trieste l’attaccante Andrea Mladossich, l’ungherese Tamas Sedlmayer, il croato Drazen Kujacic.

Riparte dal quinto posto dello scorso anno il Circolo Nautico Posillipo. Nell’estate del centenario il fiore all’occhiello della campagna acquisti dei partenopei è il ritorno a casa del grande ex Vincenzo Renzuto Iodice, attaccante proveniente dal Sabadell. Il montenegrino Danilo Radovic, ex Jadran Herceg Novi, e l’australiano Milos Maximovic, proveniente dal Galatasaray sostituiscono i partenti Darko Brguljan e Marko Radulovic. Il magiaro Norbert Nagy, classe 2003, completa il reparto dei centroboa affiancandosi ai confermati Serino e Aiello. Il ritorno in Italia di Jacopo Parrella, prodotto del florido vivaio rossoverde, restituisce ai partenopei un prospetto di sicuro valore. Capitan Paride Saccoia ha appeso la calottina al chiodo per passare a ricoprire un incarico dirigenziale, Fabio Angelone si è accasato all’Ischia Marine Club e il giovane Emanuele Miraldi si è trasferito all’Iren Genova Quinto.

Nel pieno rispetto della tradizione la De Akker Bologna mette in atto la consueta rivoluzione estiva. Il ds Arnaldo Deserti sostituisce due fuoriclasse del calibro di Stefano Luongo e Valentino Gallo, accasatisi in serie A2, con il mancino salernitano Edoardo Campopiano, ex Circolo Canottieri Ortigia, e l’attaccante ungherese Balazs Erdelyi, ultime stagioni in calottina BPER Rari Nantes Savona per lui. In difesa è arrivato il classe 2003 Marco Stocco, ultima stagione alla Rari Nantes Florentia. Lo statunitense Dash McFarland sostituirà l’olandese Jeroen Rouwenhorst nel ruolo di centroboa, il connazionale Jackson Painter rileverà Tyler Abramson sul cattivo, mentre a completare il roster saranno il secondo portiere Simone Santini e il centroboa Nicolò di Murro. Appende la calottina al chiodo, per impegni familiari, lo storico capitano Edoardo Cocchi, accetta l’offerta della BPER Rari Nantes Savona Andrea Condemi.

Riparte da una squadra profondamente rinnovata e ancora più giovane il Circolo Canottieri Ortigia. La società aretusea conclude gli arrivi dell’attaccante ungherese Benedek Baksa, del centroboa magiaro Attila Aranyi, dell’attaccante croato Roberto Radic e del difensore canadese Aleksa Gardijan. Arrivano alla Paolo Caldarella anche l’universale Riccardo Torrisi, proveniente dalla Nuoto Catania, l’ex attaccante della Pro Recco Luca Alberto e il portiere Jason Valenza. Lasciano Siracusa Edoardo Campopiano, il greco Georgios Kalaitzis, il giapponese Yusuke Inaba, Giorgio La Rosa, Francesco Cassia e il centroboa americano Avakian. Appende definitivamente la calottina al chiodo Stefano Tempesti, mentre capitan Christian Napolitano si accasa in A2 alla Nuoto Catania.

In piena evoluzione il mercato della Roma Vis Nova. Il club capitolino, rivelazione della scorsa annata, ha sostituito il croato Ante Viskovic con l’australiano Jakub Mercep, ha messo a segno due eccellenti colpi prospettici con i fratelli Maurizio e Francesco Maffei, quest’ultimo campione d’Europa con l’Italia Under 1iorgi6. Ultima operazione conclusa in ordine di tempo è l’acquisizione dell’attaccante serbo Andrin Mihailo. Lascia i capitolini anche MatteoCarlo Ciotti. L’Iren Genova Quinto del neo ds Di Somma sceglie il nipponico Towa Nishimura tra i pali e riporta in Italia l’attaccante serbo, ex Pallanuoto Trieste, Drasko Gogov. Interessante, in ottica prospettica, l’acquisizione dal Circolo Nautico Posillipo del classe 2007 Emanuele Miraldi.

Ritornare in alto dopo un’annata sofferta conclusa con la salvezza conquistata in semifinale playout è l’obiettivo del Telimar. Il presidente Marcello Giliberti, per centrare l’obiettivo, ha consegnato nelle sapienti mani di mister Baldineti il portiere Francesco Massaro, al rientro in Italia dopo l’annata con la calottina del Primorac, il mancino montenegrino Uros Vucurovic, proveniente dallo Jadran Herceg Novi, e l’attaccante statunitense Nikola Saveljic. Lasciano la Sicilia l’estremo difensore americano Drew Holland, il difensore croato Luka Bajic e il giovane attaccante Emanuele Marini.

La Rari Nantes Salerno riparte dalla conferma del gruppo di giocatori che ha riconquistato la massima serie dopo un solo anno di serie A2 e rinforza l’organico con gli innesti del difensore ex Acquachiara Mattia Fortunato, dell’attaccante francese Denis Do Carmo e del centroboa giapponese Kenta Araki. Lasciano la formazione campana i difensori Carlo Sanges e Gianmaria Siani. Difendere con le unghie e con i denti quell’A1 riconquistata dopo l’autoretrocessione del 2020 è l’obiettivo del Circolo Canottieri Napoli. La società partenopea ha sostituito nel ruolo di mancino il partente Duje Zivkovic con il fratello Ivan, ha chiuso per il marcatore serbo Nikola Bursac e si è assicurata le prestazioni dell’attaccante, ex Circolo Nautico Posillipo, Lorenzo Briganti.

La Training Academy Olympic Roma si conferma progetto ambizioso e, dopo la storica salvezza, punta ad un nuovo step di crescita. I capitolini riportano in Italia il portiere Francesco De Michelis, ultime stagioni al Novi Beograd, firmano il centrovasca della Roma Vis Nova Matteo Carlo Ciotti e l’interessante mancino croato Luka Stahor. In ottica prospettica spicca l’arrivo, sempre dalla Roma Vis Nova, di Federico Giovannini. Portiere dell’Italia campione d’Europa Under 16. Salutano il club presieduto da Mario Fiorillo il montenegrino Stefan Vidovic, l’ungherese Bruno Kadar, il mancino Thomas Lo Re e il duo di estremi difensori Giannotti-Peluso.

La Rari Nantes Florentia accoglie l’attaccante Mattia Milletti, giocatore proveniente dalla Vela Ancona, il centroboa olandese Jeroen Rouwenhorst, ultima stagione con la calottina della De Akker Bologna, e ritrova il difensore Francesco Turchini. Lasciano la Toscana il centroboa Giacomo Cardoni, il difensore Marco Stocco e il centrovasca Cesare Mancini.