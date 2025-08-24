Pallanuoto, l’Italia resta giù dal podio agli Europei U18: azzurrini beffati di misura dalla Grecia

Epilogo amaro ad Oradea, in Romania, sede degli Europei under 18 2025 di pallanuoto maschile, per l’Italia del CT Christian Presciutti: gli azzurrini restano giù dal podio continentale di categoria dopo la sconfitta patita nella finale per il bronzo contro la Grecia, vittoriosa in rimonta per 11-12.

Le due selezioni si erano già affrontate nella prima fase a gironi ed in quella circostanza l’Italia aveva vinto per 14-9, ma la sfida odierna si rivela subito diversa: la Grecia va in vantaggio per 2-0, gli azzurrini trovano l’aggancio sul 2-2, poi gli ellenici tornano avanti, ma l’Italia trova il pari sul 3-3 alla fine del primo quarto.

Nella seconda frazione gli azzurrini trovano il break e passano a condurre per la prima volta, ed a seguire si portano sul 5-3, poi inizia un continuo botta e risposta tra e due formazioni, con la Grecia che torna a -1 e l’Italia che si riporta a +2, ma a metà gara sono avanti gli azzurrini per 7-6.

Nel terzo periodo si continua con l’alternanza delle reti fino al 9-7 per l’Italia, poi la Grecia in meno di 5′ piazza il break di 3-0 che ribalta il punteggio, portandolo sul 9-10. Nell’ultimo quarto gli azzurrini tornano a condurre sull’11-10, ma la Grecia pareggia immediatamente e poi firma il gol della vittoria a 2’37” per il definitivo 11-12.

TABELLINO

ITALIA-GRECIA 11-12

Italia: Castrucci, Porzio, Dominici 2, Di Corato, Sicali, Miraldi, Olivi 1, Costanzo 1, Tresa 1 (rig.), Trimarchi, Chianese 2, Maffei 1, Marchetti, Alessandrini 3. All. Presciutti.

Grecia: Berdes, Angelopoulos 6, Sarros, Maragkoudakis, Leonidakis, Lampatos, Chatzis 4 (2 rig.), Levantis, Patsilinakos 1, Bitsakos 1, Alevras, Tzanakakis, Giannopoulos, Zouzounis. All. Machairas.

Arbitri: Andjelic (Serbia) e Matijasevic (Montenegro).

Note: parziali 3-3, 4-3, 2-4, 2-2. Usciti per limite di falli Lampatos (G) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/13 + un rigore e Grecia 3/8 + 2 rigori. Ammonito il tecnico Machairas (G) nel terzo tempo.