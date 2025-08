Pallamano: pubblicato il calendario della Serie A Gold. Si parte i primi di settembre

Così come in altre discipline, anche la pallamano italiana scalda i motori in vista della prossima stagione. Nelle score ore infatti la FIGH ha pubblicato il calendario del prossimo Campionato di massima categoria, la Serie A Gold 2025-2026. La competizione, di cui Conversano detiene il titolo, non subirà particolari modifiche, conservando lo stesso format visto nelle annate precedenti. La data da fissare per lo start è il 6 settembre.

Saranno quindi quattordici le squadre in campo, tra cui spiccano anche le due neopromosse Trieste e Metelli Cologne, formazione bresciana. Riflettori in tal senso puntati sugli alabardati, reduci da un vero e proprio dominio in cadetteria e tornati tra i grandi con il palmares più prestigioso del lotto, come dimostrano i 17 scudetti e i 24 trofei conquistati dal 1976 al 2005.

La Regular Season avrà una durata di 26 giornate tra andata e ritorno. Le prime quattro della classe staccheranno il pass per le semifinali scudetto, con una serie al meglio delle tre partite. L’ultimo team in classifica retrocederà automaticamente in Serie A2 Silver, mentre la terzultima e la penultima si giocheranno i play-out.

Come accennato poc’anzi, l’inizio delle ostilità è fissato per il 6 settembre, mentre il 6 dicembre terminerà il girone di andata. La chiusura della stagione regolare è fissata per il 25 aprile. Le semifinali play-off si giocheranno il 2, il 6 ed eventualmente il 9 maggio (quelle play out il 2, il 9 ed eventualmente il 23). La Finale scudetto sarà invece il 23, il 30 e il 6 maggio.

In occasione del turno di andata, Conversano affronterà Brixen, mentre la Junior Fasano se la vedrà con Trieste. Impegno fuori casa poi per Bolzano, di scena tra le mura del Teamnetwork Albatro.