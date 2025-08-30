Pallamano: Conversano, è tua la supercoppa italiana! Superato Cassano Magnago

Il Conversano inaugura la stagione 2025-2026 vincendo la Supercoppa Italiana a Erice: i pugliesi si sono imposti con il punteggio di 27-25 nella finale conclusa da pochi minuti al Pala Cardella, contro il Cassano Magnago.

LA CRONACA

Il match inizia in maniera molto equilibrata. I lombardi sono i primi a provare lo strappo: al 13′ la rete di Adamo regala il 6-3 agli uomini di Belotti, che però al 22′ si vedono rimontati sul 9-9 dalla griffe di Iachemet. Il testa a testa torna molto imprevedibile: solo la marcatura di Savini lo smuove mandando Cassano Magnano al riposo sul 13-12.

E’ un vantaggio che perdura sino al 12′ della ripresa, quando Curcic risistema nuovamente le cose per il Conversano sul 16-16. Da quel momento i baresi cambiano ritmo, al netto dell’espulsione per proteste comminata a Possamai.

Arrivano le parate di Di Giandomenico e il break sul 18-16 con la segnatura di un Sljukic che diventa incontenibile. Il serbo “timbra” la gara con il suoi tagli e la sua fisicità, mentre la clessidra inizia a correre. Conversano ne ha di più: sale sul 24-20 gestendo il vantaggio.

Ultimo minuto. Lo score staziona sul 26-23: Degiorgio va a referto con il goal del 27-23 che chiude definitivamente i conti. A Cassano Magnano resta l’onore delle armi e il tempo di accorciare le distanze sul 27-25, con cui si chiude il match.

Conversano vince la settima Supercoppa Italiana della sua storia diventando così il club italiano più vincente nella competizione insieme a Salerno.

Ora una settimana di riposo, prima dell’inizio della Serie A Gold: fissato per il prossimo 6 settembre 2025.