Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Turner esplosivo, Philipsen si spegne nel momento decisivo

PAGELLE QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Ben Turner, voto 9: non doveva nemmeno partecipare alla Vuelta ed oggi, invece, vince addirittura la tappa, con uno sprint esplosivo nel momento cruciale. Lanciato perfettamente dal compagno di squadra Kwiatkowski, il britannico sprigiona tutta la sua potenza sul rettilineo finale, battendo nettamente Jasper Philipsen e conquistando la prima vittoria in un Grande Giro.

Ethan Vernon, voto 8: altro piazzamento nella top 5 per il 25enne dell’Israel Premier Tech. Dopo il secondo posto della prima tappa, il britannico continua a far vedere le sue qualità in volata, ottimo posizionamento (senza nessun aiuto della squadra) e buona percussione finale che gli vale un prezioso quarto posto.

Jasper Philipsen, voto 6,5: l’Alpecin Deceuninck ha fatto tutto il possibile per metterlo nella giusta posizione sul rettilineo finale ma allo sprinter belga, questa volta, è mancata la forza sui pedali e la brillantezza per battere il più esplosivo Turner.

Edward Planckaert, voto 7,5: ha condotto perfettamente Philipsen fino alla fine della volata, conclusa comunque sul podio dopo l’ottimo spunto finale.

Mads Pedersen, voto 6: la Lidl-Trek si è separata nel momento decisivo, lasciando da solo il danese che ha dovuto fare tutto da solo. Sesto posto finale che non può soddisfare Pedersen, ancora alla ricerca dello spunto vincente.

Orluis Aular, voto 7: il venezuelano della Movistar è una costante delle prime volate di questa Vuelta. Ancora un piazzamento nei dieci (oggi ottavo) per il 28enne di Nirgua.