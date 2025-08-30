Ciclismo
Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Philipsen è incontenibile, Viviani sfiora il successo
PAGELLE VUELTA A ESPAÑA 2025
Ottava tappa, sabato 30 agosto
Jasper Philipsen, voto 9: conquista la quinta vittoria di tappa alla Vuelta, la numero cinquantasei della sua straordinaria carriere, con uno sprint dirompente. Con un arrivo tradizionale si conferma incontenibile, rimonta di prepotenza negli ultimi metri e brucia la concorrenza dopo il secondo posto ottenuto nella tappa di Voiron.
Elia Viviani, voto 8: si rende protagonista di una splendida volata che conferma il valore di uno sprinter che sembra non risentire dell’avanzare dell’età. Parte in anticipo per provare a capitalizzare il grande lavoro della squadra, tenta anche di cambiare traiettoria, ma negli ulti metri deve arrendersi al guizzo dello scatenato Philipsen.
Ethan Vernon, voto 7,5: si conferma uno degli sprinter di riferimento della corsa spagnola. Conquista un nuovo piazzamento in Top 3 che conferma le sue eccellenti qualità. Le occasioni non saranno tante da qui alla fine, ma Ethan proverà fino in fondo a centrare un successo che sarebbe ampiamente meritato.
Mads Pedersen, voto 6: gli manca sicuramente il treno che abitualmente prepara le volate per la Lidl-Trek. Il danese conferma però che quando deve lanciarsi negli sprint a ranghi contatti non si trova pienamente a proprio agio. Termina fuori dai primi dieci.
Casper van Uden, voto 5,5: la Team Picnic PostNL punta su di lui per provare a centrare un piazzamento di prestigio. Il corridore olandese però non risponde presente all’appuntamento e non riesce a concludere nemmeno nella Top 10.
Juan Ayuso, voto 5: Nessuno gli chiedeva il rientro nelle primissime posizioni di classifica. Lo spagnolo, dopo il successo di tappa ottenuto ieri, si stacca nel finale a meno di dieci chilometri e proverà ora a ritagliarsi il ruolo di cacciatore di tappe.