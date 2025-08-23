Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Jasper Philipsen domina, Elia Viviani trova un’eccellente top-5

PAGELLE PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Jasper Philipsen, voto 10: erano 60 anni che non arrivava la doppietta di successi nella prima tappa tra Tour e Vuelta. Il belga, dopo la delusione alla Grande Boucle (caduta e ritiro prematuro), ha deciso di puntare sulla corsa spagnola e lo ha fatto nel migliore dei modi, imponendosi nettamente nella prima tappa. L’Alpecin-Deceuninck lo trascina sul finale, lui domina, con uno sprint veramente senza patemi. Maglia Rossa, dopo quella gialla.

Ethan Vernon, voto 8: il primo degli umani. Il britannico della Israel – Premier Tech, spesso incostante, in un contesto tutt’altro che esaltante a livello di velocisti trova un piazzamento di lusso, chiudendo alle spalle di un imprendibile Philipsen.

Orluis Aular, voto 7,5: dopo i due terzi posti conquistati al Giro d’Italia, arriva un altro podio parziale per il velocista venezuelano della Movistar che completa la top-3 odierna.

Elia Viviani, voto 7,5: 36 anni e non sentirli. Ad inizio stagione c’era il rischio del ritiro per il campione olimpico di Rio, invece ha proseguito il suo cammino, alla Lotto, cogliendo ottimi piazzamenti. La quarta piazza odierna è da sottolineare.

Mads Pedersen, voto 5: non inizia al meglio il cammino iberico per il danese della Lidl-Trek. Era il secondo favorito dei bookmakers per lo sprint odierno, invece praticamente non partecipa e chiude quattordicesimo.

Alessandro Verre, voto 7: va all’attacco sin dal primo chilometro e si prende una meritata Maglia a Pois.