Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Ciccone super, ma è beffato da Vingegaard

PAGELLE SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Jonas Vingegaard, voto 9: ad inizio carriera non privilegiava queste volate ristrette. Ora ha lavorato anche su questo fattore ed è diventato eccellente negli sprint ristretti. Trova la ruota di Ciccone, sembra doversi accontentare della seconda piazza, invece negli ultimi cinquanta metri cambia passo e beffa l’azzurro. Terza vittoria in carriera alla Vuelta (da sottolineare la caduta, senza conseguenze di qualche chilometro prima), Maglia Rossa per lui dopo solo due tappe.

Giulio Ciccone, voto 8: era il secondo favorito oggi ed ha confermato le attese. Ci ha provato a vincere la tappa (sarebbe stato anche leader della generale), ma è stato sconfitto sul finale da Vingegaard. Probabilmente, come ammesso nel dopo gara, un rapporto forse troppo duro sul finale. In ogni caso condizione straripante.

David Gaudu, voto 7,5: dal nulla il francese. Ad inizio carriera era atteso per grandi risultati, invece raramente ha confermato le aspettative. Con la Vuelta ha un gran rapporto (due vittorie nel 2020), oggi chiude terzo.

Egan Bernal, voto 7: il sogno del campione colombiano è quello di chiudere la Tripla Corona dopo le vittorie al Giro e al Tour. La gamba non è quella dei giorni migliori, ma il quarto posto odierno comunque testimonia una gran condizione.

Almeida/Ayuso, voto 6: in gestione i due capitani della UAE Team Emirates – XRG, entrambi in top-10.

Antonio Tiberi, voto 5: 21” persi nella prima tappa di montagna non sono sicuramente un gran viatico verso le prossime giornate di questa Vuelta.