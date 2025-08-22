Pallavolo
Pagelle Italia-Slovacchia 3-0 volley femminile: Nervini promettente, Orro ispirata, Egonu al piccolo trotto
PAGELLE ITALIA-SLOVACCHIA 3-0
Venerdì 22 agosto
Paola Egonu, 8: inizia al piccolo trotto, ordinaria amministrazione. 15 punti, con 2 muri e 1 ace. Nel complesso ha mostrato già una buona condizione di forma.
Stella Nervini, 7,5: ottimo impatto con il Mondiale. Si trova nella delicata situazione di dover sostituire la sfortunatissima Alice Degradi. In ricezione sa il fatto suo, è risaputo. Ma si fa notare anche in fase offensiva, mettendo a referto 9 punti: seconda miglior realizzatrice azzurra di giornata. Arriveranno test molto più probanti, ma l’avvio è promettente.
Miryam Sylla, 6,5: è un diesel, in questi grandi tornei entra in forma progressivamente e con il trascorrere delle partite. In attacco tentenna, ma come sempre sa rendersi utile con diverse difese generose.
Sarah Fahr, 7: subito un fattore sia in fase di primo tempo sia a muro. Trova una buona continuità anche in battuta.
Anna Danesi, 7: in attacco lascia il segno, mentre a muro è insolitamente meno devastante del solito. Avrà tempo di progredire nell’arco della competizione.
Alessia Orro, 7,5: già ispirata, dispensa palloni con qualità, crea scompiglio con la battuta e mette a referto 4 punti, che sono tanti per una palleggiatrice.
Monica De Gennaro, 6,5: forse un po’ emozionata perché si tratta del suo ultimo Mondiale. Desta quasi scalpore quando subisce un paio di ace. Niente di grave all’interno di una prestazione solidissima, anche se non sfavillante. Non era questa la partita dove serviva la miglior De Gennaro.
Ekaterina Antropova, 6: ha avuto poco tempo per incidere con il ‘doppio cambio’, mettendo a referto 3 punti. Arriverà di sicuro anche il suo momento.
Loveth Omoruyi, 6: entra nel finale di terzo set al posto di Sylla e si dimostra pimpante in attacco. La ricezione resta il suo punto debole.
Gaia Giovannini, 6: micidiale la sua serie al servizio al crepuscolo del secondo parziale.