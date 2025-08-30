Pallavolo

Pagelle Italia-Germania 3-0 volley femminile: splende Nervini, Egonu in progressione, De Gennaro in cattedra

Federico Militello

Pubblicato

1 minuto fa

il

Egonu / FIVB

PAGELLE ITALIA-GERMANIA 3-0

Sabato 30 agosto 

Paola Egonu, 8: inizia un po’ in sordina nel primo set, complice un’intesa con Orro non ottimale. Poi va in progressione nell’arco della partita e diventa incontenibile, realizzando 21 punti e facendo la differenza a muro. Che sia ormai una fuoriclasse totale è testimoniato anche da alcune difese di pregevole fattura.

Stella Nervini, 8: ha un momento di calo solo a metà del secondo set, tuttavia disputa una partita veramente eccellente. Solida in attacco, ma soprattutto determinante in seconda linea sia in ricezione sia, soprattutto, in difesa. Chiude con 11 punti e dà la sensazione di essere sempre più a suo agio in questo gruppo.

Sarah Fahr, 7,5: bene in battuta, in attacco si conferma una garanzia. ‘Sporca’ anche tanti attacchi delle tedesche con le mani del muro.

Myriam Sylla, 7: in ricezione va a corrente alternata, ma nel complesso sono più le luci che le ombre anche nel fondamentale a lei meno congeniale. Fa danni con il servizio, in difesa è ovunque e, quando scalda il braccio, fa la differenza anche in attacco.

Anna Danesi, 7: realizza tre muri e fornisce la consueta prestazione di grande sostanza. Attenta anche in difesa, fondamentale non scontato per una centrale.

Alessia Orro, 6: non ha vissuto la sua miglior giornata. Non sempre precisa in palleggio, è mancata sovente l’intesa con Egonu e Fahr. La sua serie al servizio nel finale di secondo set si è rivelata però determinante per l’esito del match.

Monica De Gennaro, 7: sale in cattedra nel terzo set e, da quel momento, la Germania sembra non saper più come fare per realizzare un punto. Resta il valore aggiunto imprescindibile di questa Nazionale.

